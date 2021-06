Rubriche



Acquistare Bitcoin: come fare?

giovedì, 24 giugno 2021, 17:36

Investire in Bitcoin può sembrare complicato, ma è molto più facile quando scomponi l’operazione in passaggi. L'acquisto di Bitcoin sta diventando più facile di giorno in giorno e anche la legittimità degli scambi e dei portafogli sta crescendo.

Prima di acquistare Bitcoin, cosa bisogna avere? Ci sono diverse cose di cui ogni aspirante investitore in Bitcoin ha bisogno:

● Un conto di scambio di criptovaluta;

● I documenti di identificazione personale se si utilizza una piattaforma Know Your Customer (KYC);

● Una connessione sicura a Internet;

● Un metodo di pagamento.

La privacy e la sicurezza sono due elementi importanti per chi investe in Bitcoin. Chiunque può visualizzare una cronologia delle transazioni effettuate sulla blockchain, anche tu stesso volendo. Tuttavia l’identificazione delle informazioni dell’utente non è registrata pubblicamente sulla blockchain.

Sulla blockchain di Bitcoin, solo la chiave pubblica di un utente appare accanto a una transazione, rendendo le transazioni riservate ma non anonime. In un certo senso, le transazioni Bitcoin sono più trasparenti e tracciabili rispetto ai contanti, ma la criptovaluta può essere utilizzata anche in modo anonimo.

Fase uno: scegli una piattaforma di Exchange

La registrazione a una piattaforma di scambio di criptovaluta ti consentirà di acquistare, vendere e possedere criptovaluta. È consigliato utilizzare un exchange che consenta ai propri utenti di prelevare (oltre che acquistare e scambiare) le proprie criptovalute sul proprio portafoglio online personale al fine di avere una conservazione più sicura. Esistono molti tipi di scambi di criptovalute. Poiché l'etica di Bitcoin riguarda il decentramento e la sovranità individuale, alcuni exchange consentono agli utenti di rimanere anonimi e non richiedono agli utenti di inserire informazioni personali. Tali piattaforme operano in modo autonomo e, in genere, sono decentralizzate, il che significa che non hanno un punto centrale di controllo. A questo scopo, ti posso consigliare BitQT app, uno dei sistemi di trading che ha ottenuto le migliori prestazioni nel corso del 2020.

Passaggio due: collega il tuo Exchange a un metodo di pagamento

Una volta scelto un exchange, devi raccogliere i tuoi documenti personali. A seconda della piattaforma, questi possono includere foto di un documento di identità, numero di previdenza sociale, nonché informazioni sul datore di lavoro e sulla fonte dei fondi. Il processo è in gran parte lo stesso della creazione di un tipico conto di intermediazione. Dopo che l’exchange ha verificato la tua identità e legittimità, puoi collegare un metodo di pagamento. Nella maggior parte delle piattaforme, puoi collegare direttamente il tuo conto bancario oppure puoi collegare una carta di debito o di credito. Solitamente ci sono commissioni variabili per i depositi tramite conto bancario, debito o carta di credito. È importante ricercare le commissioni associate a ciascuna opzione di pagamento per aiutarti a scegliere quale opzione di pagamento è migliore per te. Gli exchange addebitano anche commissioni per transazione. Questa commissione può essere una commissione fissa (se l'importo di negoziazione è basso) o una percentuale dell'importo di negoziazione.

Fase tre: effettuare un ordine Dopo aver scelto un exchange e collegato un metodo di pagamento, ora puoi acquistare Bitcoin e altre criptovalute.

Negli ultimi anni, gli scambi di criptovalute sono cresciuti in modo significativo in termini di liquidità e ampiezza di funzionalità. I cambiamenti operativi negli scambi di criptovalute sono paralleli al cambiamento nella percezione delle stesse. Un settore che una volta era considerato una truffa o con pratiche discutibili si sta lentamente trasformando in un settore legittimo che ha attirato l'interesse di grandi attori del settore dei servizi finanziari.

Fase quattro: archiviazione sicura

I portafogli di Bitcoin e criptovalute sono un luogo in cui archiviare le risorse digitali in modo più sicuro. Tenere la tua criptovaluta al di fuori dell’exchange garantisce che solo tu abbia il controllo sulla chiave privata dei tuoi fondi.