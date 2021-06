Rubriche



Castellani Shop, tradizione italiana: dalle scaffalature agli arredi negozi acquisto diretto dal produttore

venerdì, 4 giugno 2021, 04:12

Scaffalature personalizzate, armadio in metallo, banchi vendita, vetrine espositive, armadietti spogliatoio e tantissimi altri prodotti per comporre l’arredo di negozi, uffici e industrie. È quello che i clienti di Castellani Shop trovano nel catalogo dello store digitale. Articoli certificati dal Marchio Unico Nazionale, sinonimo di alta qualità italiana, e con tante offerte che compongono la sezione Outlet, con opzione di spedizione gratuita.

Lo store conta migliaia di arredi Made in Italy, espressione della professionalità e della profonda conoscenza del settore maturata da Castellani Srl in oltre 60 anni di attività. L’azienda toscana produce ogni articolo presentato su ww.castellanishop.it, che ne è lo store online e consente la vendita diretta, senza l’intermediazione di alcun rivenditore.

In catalogo ci sono scaffalature metalliche zincate e verniciate, scaffalature in acciaio inox, armadietti in metallo, banchi da lavoro, armadi di sicurezza e altro ancora. Le sezioni dedicate all’arredo per ufficio comprendono poi scrivanie operative e direzionali, tavoli per sale meeting, arredi per reception e sedie ergonomiche. Mentre per l’allestimento di attività commerciali sono disponibili banconi, vetrine espositive, scaffalature a parete e a centro stanza.

La formula di e-commerce adottata da Castellani Shop è garanzia di risparmio, grazie al rapporto diretto tra produttore e cliente, ma anche di qualità certificata. L’azienda vanta infatti il MUN (Marchio Unico Nazionale) e opera in conformità alle normative UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018.

Inoltre, sono fornite opzioni di personalizzazione per una vasta gamma di prodotti. Il configuratore online per le scaffalature da negozio e magazzino consente l’impostazione di dimensioni e ripiani in pochi click. Ma ci sono anche soluzioni customizzate progettate direttamente dai designer dell’Ufficio Tecnico interno.

La tutela dei clienti è un altro punto centrale, come dimostrano l’impiego di soli metodi di pagamento sicuri e il Sigillo Netcomm, assegnato dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano agli e-shop che si impegnano al rispetto delle buone prassi online. In fatto di riconoscimenti, un’altra autorevole attestazione è rappresentata dalle recensioni verificate degli acquirenti.

Senza contare l’iscrizione tra i migliori e-commerce d’Italia 2021/2022 secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, e il primo posto nella categoria “Forniture per ufficio” ne Le Stelle dell’e-commerce, selezione dei 500 migliori negozi digitali d’Italia condotta dal Corriere della Sera.