CBD per i disturbi del sonno: cosa c'è da sapere

martedì, 8 giugno 2021, 14:16

Fin dai tempi antichi, la gente ha usato la cannabis Sativa per i suoi benefici salutari, ricreativi e spirituali, come menzionato nell Atharvaveda, un libro indù che risale al 1500 a.C.

Oggi, un tipo particolare di essa è esploso recentemente in popolarità chiamato cannabidiolo - o più comunemente conosciuto come CBD. È un composto chimico che si trova nelle piante di cannabis e canapa. Il CBD ha guadagnato la sua popolarità grazie alle numerose potenzialità di trattare problemi di salute come infiammazioni, dolore, ansia e disturbi del sonno.

Una volta che il CBD entra nel corpo, interagisce con il sistema endocannabinoide. Questo sistema è responsabile delle seguenti funzioni:

Memoria

Appetito

Umore

Sonno

Il sistema endocannabinoide aiuta il corpo a mantenere l'omeostasi. Il CBD aiuta questo sistema a fare il suo lavoro.

I più comuni disturbi del sonno

Il sonno, d'altra parte, è un bisogno essenziale dell'uomo che viene spesso sottovalutato e persino trascurato. Anche se le esigenze di sonno variano a seconda dell'età, i benefici del sonno per la salute rimangono gli stessi.

INSONNIA

Circa il 50% degli adulti sperimenta l'insonnia occasionale e 1 su 10 soffre di insonnia cronica. Alcuni tipi comuni d'insonnia potrebbero essere difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentati.

Alcune persone si svegliano troppo presto la mattina o hanno un sonno agitato.

L'insonnia e l'ansia sono spesso collegate. I pensieri ansiosi potrebbero causare una persona a sperimentare l'insonnia occasionale. Sentirsi ansiosi per i prossimi esami, anticipare una promozione al lavoro, il cielo non voglia un divorzio incasinato - questi pensieri potrebbero tenerti sveglio di notte.

APNEA DEL SONNO

Questo potrebbe essere un disturbo del sonno molto serio che accade quando la respirazione di una persona si ferma durante il sonno.

Alcune persone con apnea del sonno potrebbero fermarsi e avere la respirazione interrotta più volte durante il sonno

Ascolta attentamente il tuo compagno di stanza che russa così forte, fai attenzione se c'è qualche tipo di interruzione nel suo respiro.

SINDROME DELLE GAMBE SENZA RIPOSO

Questo tipo di disturbo del sonno porta una persona ad avere un intenso bisogno di muovere le gambe. Potrebbe essere difficile addormentarsi o rimanere addormentati senza la sensazione cosciente di muoverle.

Muovere continuamente le gambe è l'unico modo per alleviare la sensazione di disagio che si prova

CBD al salvataggio

Con il crescente interesse di diversi settori per la salute, il benessere e la bellezza, vengono condotti più studi. Uno studio recente ha fornito il supporto scientifico che il CBD potrebbe aiutare le persone con disturbi del sonno.

Anche se c'è ancora molto da scoprire sul CBD, i risultati attuali hanno mostrato che potrebbe aiutare le persone che soffrono di apnea del sonno. Inoltre, i cannabinoidi sono promettenti per le persone che soffrono di disturbo del comportamento del sonno REM per avere una migliore qualità del sonno. Anche i pazienti con PTSD potrebbero beneficiarne riducendo gli incubi.

Ci sono molti modi per prendere i cannabinoidi, come le caramelle, le tinture di olio che si possono prendere prima di andare a letto o mischiare con la bevanda della sera. Fate solo attenzione alla qualità del contenuto di CBD nel prodotto che sceglierete. Sarebbe sempre meglio fidarsi di marche di qualità come la preferita dalla folla, Formula Swiss.