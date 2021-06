Rubriche



Come affrontare nel modo più sicuro il nostro prossimo viaggio durante la pandemia covid-19

lunedì, 7 giugno 2021, 08:07

Viaggiare col covid in sicurezza: ecco come fare.

Alcune delle preoccupazioni più frequenti nell’ultimo periodo riguardanti il viaggiare sono principalmente la paura di contrarre il virus o quella di ritrovarsi a spendere molto danaro per prenotare e non ricevere nessun rimborso, innescando così un circolo vizioso di delusione e timore nei confronti del viaggio.

Ricordiamoci però di non perdere mai la voglia di voler scoprire e conoscere, nutriamo sempre le nostre passioni e la nostra voglia di vivere, soprattutto in un periodo tragico come questo.

Per un problema si trova sempre una soluzione, oggi andremo a risolvere esattamente questo: come affrontare nel modo più sicuro il nostro prossimo viaggio durante la pandemia covid-19.

Prenota una casa privata o una casa vacanza.

Una casa vacanza ci dà la possibilità di avere un nostro spazio in cui svolgere le attività quotidiane in famiglia, senza vincoli e senza spiacevoli incontri con folle di persone che vanno e vengono.

Inoltre, tutte le abitazioni in cui soggiorneremo saranno già attentamente sanificate ed igienizzate a dovere dal proprietario, per cui non dovremo preoccuparci ulteriormente della pulizia della casa.

Come trovo la casa vacanza adatta a me?

Se fossimo interessati a prenotare una casa vacanza, Bluepillow ci aiuterà a scoprire l’alloggio più adatto a noi ed alle nostre esigenze.

Infatti, al suo interno conta ben oltre 14 milioni di strutture ricettive, avremo l’imbarazzo della scelta!

Se ci fossero nuove restrizioni?

Non dobbiamo temere, le buone notizie non finiscono qui.

I siti di prenotazione online e le strutture ricettive ci vengono in aiuto, dandoci la possibilità di cancellare gratuitamente il nostro soggiorno in caso di nuove restrizioni o di posticipare la nostra prenotazione.

Come mi conviene muovermi?

Se avessimo la possibilità, il modo migliore sarebbe quello di utilizzare la nostra auto o eventualmente noleggiare un camper.

Una vacanza stile “on the road” con la famiglia o gli amici è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita e quale occasione migliore per provare se non questa?

Inoltre, muoverci con la macchina sarà molto più pratico. Non avremo bisogno di spendere altro denaro in taxi, autobus o pullman ma soprattutto saremo totalmente autonomi.

Ma gli altri mezzi di trasporto non sono sicuri?

L’unico vero problema degli altri mezzi di trasporto insorge dal momento in cui si avesse timore di stare a contatto con troppa gente, ma anche in quel caso è sufficiente adottare le dovute precauzioni.

Diversi mezzi di trasporto, come gli aerei, dispongono di ottimi filtri per l’aria.

Se preferissimo potremmo utilizzare la doppia mascherina nel caso in cui ci trovassimo in luoghi molto affollati.

È importante sottolineare però che sui mezzi pubblici è stata dimezzata la capienza dei passeggeri per garantire più sicurezza ed il corretto distanziamento.

Non scordiamoci di portare sempre con noi un tubetto di gel disinfettante, utile in ogni occasione.

È prudente viaggiare all’estero?

Ora come ora le destinazioni aperte per i viaggi all’estero sono ristrette ma sicuramente con l’arrivo dell’estate, il piano vaccinale in aumento e con il lento miglioramento della situazione negli ospedali sarà possibile viaggiare in molti più paesi.

Per verificare la possibilità o meno di poter viaggiare in paesi esteri ed anche le ulteriori precauzioni da prendere, e sarà necessario andare a visitare il sito della Farnesina, in modo da rimanere sempre aggiornati sulla situazione.

In ogni caso, anche se ci dovessimo trovare all’estero, continuiamo sempre a mettere in pratica le misure di sicurezza che ben conosciamo.

Distanziamo di 2m dalle persone, copriamo adeguatamente bocca e naso con la mascherina, sanifichiamo frequentemente le mani ed in caso dovessimo starnutire, facciamolo coprendoci con la piega del gomito.

Perché non optare per un campeggio?

Un altro modo per poter viaggiare in sicurezza è quello di prendere tenda e picchetti ed improvvisare un campeggio alla buona e godersi l’armonia del bosco.

Per chi ha già campeggiato saprà esattamente quanti benefici comporta passare del tempo in natura, distante dal continuo caos e inquinamento quotidiano condividendo del tempo in modo sano con amici e familiari.

Sarà un’esperienza rigenerante per mente e corpo ma soprattutto adatta a qualsiasi età.

In vista delle riaperture è utile poter garantire a coloro che desiderano viaggiare consigli utili su come affrontare in sicurezza il loro prossimo viaggio.

Intanto, continuiamo a viaggiare con la nostra fantasia, lì potremo sempre e comunque sentirci a nostro agio e liberi di vagare ovunque lo desideriamo.