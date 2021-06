Rubriche



Guida introduttiva al mondo della luce Led

martedì, 15 giugno 2021, 09:14

Cosa sono i Led

I Led sono delle sorgenti luminose particolari, nati per la prima volta nel 1962. Quando furono prodotti per la prima volta erano solo rossi, ma la loro tecnologia si è enormemente evoluta, arrivando ad essere di ogni colore e di ogni tonalità, dal freddo al caldo.

Ormai, la luce Led da illuminazione ha quasi del tutto sostituito le vecchie lampadine ad incandescenza, che risultano obsolete e superate.

Questo successo non è casuale, è dovuto infatti alle loro caratteristiche uniche.

Risparmio energetico

La salvaguardia dell'ambiente è un tema attualissimo, che sta a cuore a molte persone. Ognuno dovrebbe fare la propria parte, e un possibile modo per contribuire è risparmiare energia.

L'8% delle emissioni di CO2 globali è, infatti, causato dall'illuminazione, quindi scegliendo delle fonti di luce a basso impatto energetico si contribuisce ad abbassare le emissioni.

Le luci Led sono a basso consumo ed a maggiore efficienza energetica. Questo vuol dire che consumano molto meno delle lampadine tradizionali (la luce Led emette luce da 6W, una ad incandescenza anche da 50W).

Oltre al risparmio economico, scegliendo un'illuminazione Led si contribuisce a limitare i consumi. A pari efficienza luminosa, infatti, una luce Led consuma fino a 10 volte in meno se comparata ad una alogena, e circa la metà rispetto a una tradizionale lampadina a fluorescenza. In sostanza, i Led sono considerati la fonte di illuminazione green per eccellenza, anche perché sono prodotti senza l'utilizzo di mercurio, e quindi sono più eco sostenibili.

Lunga durata

Come tutti sappiamo, le lampade alogene dopo un po' si bruciano, e vanno sostituite. Con un'illuminazione Led questo problema è superato, infatti hanno una durata fino a 20 volte maggiore.

Se una classica lampadina alogena va sostituita dopo un tempo compreso tra 2000 e 15000 ore, una lampadina Led può durare anche fino a 50000 ore. Inoltre, se nelle altre lampadine il filamento è un componente delicato, così come il vetro dell'involucro esterno, nelle luci Led questi due elementi non ci sono, e sono quindi anche maggiormente resistenti agli urti.

Nessuna emissione di calore

I Led sono definiti poco dissipativi. Questo vuol dire che non riscaldano, e che tutta l'energia che consumano è impiegata nella produzione di luce, e non di calore. Per questo motivo sono anche alimentati a basso voltaggio.

Questa caratteristica è utile anche per la sicurezza, infatti si evitano bruciature o ustioni, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Una sorgente Led ha una temperatura di funzionamento di 60/70°C, quindi toccandolo risulterà al massimo tiepido.

Vasta scelta di colori e di tonalità di luce

I Led sono disponibili in ogni colorazione possibile. I colori ottenuti sono colori puri, cioè senza l'utilizzo di filtri colorati anteposti alla sorgente, come ad esempio il vetro colorato di una lampadina, ma sono emessi in modo del tutto naturale dal Led stesso. Esistono infatti i Led RGB, composti cioè da 3 diodi in grado di emettere luce rossa blu e verde. Combinando le tre tonalità, si possono ottenere tutti i colori possibili ed immaginabili.

Inoltre, mentre le lampadine ad incandescenza emettevano solo luce calda, e quelle a fluorescenza anche fredda, con i Led si può scegliere una qualsiasi tonalità di luce, da caldissima a freddissima.

Accensione istantanea

Con le vecchie lampadine era necessario, a volte, attendere qualche secondo prima che si accendessero e, a volte, addirittura qualche minuto prima che si riscaldassero ed entrassero a regime, fornendo un'illuminazione adeguata.

Con i Led questo problema è sparito, infatti si accendono istantaneamente allo scatto dell'interruttore, e sono subito a regime.

I Led si adattano ad ogni esigenza

Esistono diversi tipi di Led, ognuno studiato e realizzato per una specifica esigenza di illuminazione e per ogni applicazione.

Esistono, ad esempio, i Led adatti ad illuminare il cibo, che ne risaltano i colori, i Led per i gioielli, che donano brillantezza e lucentezza, i Led per la cura della pelle, che contribuiscono a formare la melatonina e molti altri ancora.

Sono anche ottime da usare in giardino o nei ristoranti, perché non emettendo le frequenze di luce dell'ultravioletto, non sono in grado di attirare gli insetti fastidiosi.

Insomma, i vantaggi dell'illuminazione Led sono innumerevoli, e non c'è paragone con gli altri sistemi di illuminazione. Ormai sono la fonte di illuminazione del futuro, e chi ancora si affida a lampadine alogene o ad incandescenza, ha mille buoni motivi per passare al Led.