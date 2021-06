Rubriche



Mini frigo per il vino: le caratteristiche di una cantinetta

martedì, 15 giugno 2021, 10:32

Una cantinetta frigo è semplicemente un mini frigo appositamente realizzato per contenere le bottiglie di vino. Dal punto di vista funzionale non esiste nessuna differenza tra un normale mini frigo e una cantinetta, tuttavia, ci sono delle piccole accortezze che classificano la cantinetta frigo più adatta alla conservazione dei vini in termini di vibrazioni e temperature.

L’estetica rappresenta la differenza più evidente tra una cantinetta per vino e un mini frigo classico: le cantinette sono molto eleganti, hanno un design particolare che si addice maggiormente alla conservazione di vini e champagne, un tocco di classe da poter sfoggiare durante le cene.

Le cantinette frigo sono organizzate in più ripiani, così da poter distendere le bottiglie di vino. Generalmente, però, tutti i modelli permettono di rimuovere i ripiani.

Mini frigo per vino: le principali caratteristiche

Durante la scelta della cantinetta frigo bisogna valutare attentamente alcune caratteristiche: alcuni modelli permettono di refrigerare le bottiglie di vino ad un’unica temperatura, mentre altri permettono di impostare una doppia temperatura. Quest’ultima è possibile quando il mini frigo per vino dispone di due zone differenti.

Ogni bottiglia di vino deve essere conservata nel modo adeguato e sull’etichetta è possibile leggere le condizioni di conservazione e la temperatura adatta per quel vino specifico. Se il mini frigo per vino va posizionato in un ambiente caldo, come la cucina o il salotto, è bene valutare se la sua capacità di refrigerazione è così potente da contrastare la temperatura dell’ambiente in cui viene posizionato.

La cantinetta frigo a doppia temperatura permette di conservare un vino a 12°C ed un altro a 18°C, così da risparmiare economicamente sull’eventuale acquisto di una seconda cantinetta e permette di risparmiare anche lo spazio. In termini di spazio, è bene sapere che esistono anche delle cantinette frigo ad incasso, ottimi da incassare in uno scaffale oppure tra l’arredamento della cucina.

Mini frigo per vino: la capienza ideale

La capienza ideale per una cantinetta frigo varia in base alla quantità di bottiglie da conservare e all’uso. Alcuni modelli vantano di due zone separate di refrigerazione da poter utilizzare per raffreddare le bottiglie a temperature differenti.

Un mini frigo per vino da 32 litri permette di refrigerare fino a 10 bottiglie di vino da 0,5l, mentre una cantinetta frigo con una capienza di 48 litri accoglie facilmente 16 bottiglie di vino da 0,75l.

Mini frigo: i prezzi delle cantinette

Come anticipato nei paragrafi precedenti, le cantinette frigo rappresentano un accessorio di classe e di lusso, per questo motivo sono realizzati con materiali molto eleganti e particolari. Ovviamente, il design incide anche sul prezzo.

In base alla capienza interna, al design e alle particolarità della cantinetta, è possibile acquistare un mini frigo per vino a partire da 100 euro circa fino ad un costo di 500 euro per le cantinette frigo che vantano di una capacità superiore ai 100L.

Ovviamente, anche il marchio fa la differenza sul prezzo. Alcuni marchi realizzano modelli con una capienza molto grande, più adatti per un uso professionale, altri permettono di avere la doppia temperatura ed altre funzionalità ad un prezzo più accessibile. Ecco una lista delle migliori offerte sulle cantinette frigo:

Candy CCV 150 SKEU Cantinetta, Capacità 41 Bottiglie 230,44 €

Wintem Cantinetta per Vino da 8 a 18 Bottiglie e doppia zona di raffreddamento 104,90 €

Tristar WR-7512 Cantinetta per Vino Adatta per 16 Bottiglie 210 €

Klarstein Falcon Crest - Frigo per vino, Frigorifero, Cantinetta, 128 litri 399,99 €

CREATE IKOHS WINECOOLER M - Cantinetta da 12 bottiglie, 33 l 184,95 €

Maxxhome Wijnkoelkast 119,95 €