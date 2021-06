Rubriche



Posta Certificata Online: dove fare una PEC?

domenica, 20 giugno 2021, 03:31

La posta elettronica certificata è uno strumento digitale che permette di inviare e ricevere mail che hanno una validità giuridica, perché per ogni messaggio scambiato si genera una certificazione di consegna che riporta la data e l’ora della ricezione.

A doversi munire di un indirizzo elettronico digitale sono tutte le imprese, comprese le ditte individuali ed i liberi professionisti iscritti ad un albo o un collegio. Nonostante l’obbligo per legge, la posta elettronica certificata è ormai scelta anche dai cittadini privati, considerando la stessa una valida alternativa alla raccomandata postale.

Attivare una casella di posta certificata è molto semplice, basta collegarsi sul web. Scegliere a quale gestore di servizio affidarsi e dove fare la PEC online dipende da diversi fattori, primo fra tutti il costo di attivazione e abbonamento.

Come ottenere una PEC

Il primo passaggio da compiere quando parliamo di attivazione di una casella di posta è scegliere dove fare la PEC e a quale provider di gestione affidarsi.

I principali aspetti che si andranno a valutare sono:

Il costo di attivazione della casella di posta certificata;

Il costo di abbonamento e rinnovo;

La dimensione dello spazio di archiviazione delle mail;

La dimensione dello spazio di sicurezza;

Il servizio di notifica sms per la ricezione di una nuova mail;

App mobile per usufruire del servizio da qualsiasi dispositivo.

Alcuni provider di gestione di posta certificata si differenziano da altri per l’introduzione di nuovi servizi aggiuntivi, chiaramente quest’ultimi nella maggior parte dei casi hanno un costo aggiuntivo rispetto agli abbonamenti base.

Soddisfatto questo step, non resta che procedere alla registrazione al servizio, indicando i dati anagrafici ed i dati per la fatturazione. Si dovrà scegliere un username e una password per accedere alla casella di posta e il relativo identificativo mail, che per esempio potrebbe essere una combinazione di nome e cognome seguito dal dominio del provider di gestione. La sottoscrizione del contratto di servizio termina con il pagamento tramite carta di credito, di debito o bonifico bancario.

Perché usare una PEC?

Se ci siamo imbattuti nella scelta di dove fare la PEC è perché ci siamo trovati di fronte alla necessità di scambiare informazioni per le quali è richiesta una valenza giuridica. Il principale destinatario di queste comunicazioni è, di solito, la Pubblica Amministrazione, ma per diverse ragioni la PEC risulta essere utile anche in altre circostanze.

Per esempio, per inviare un reclamo a un’azienda di servizi telefonici o per partecipare ad un bando o concorso pubblico.

La PEC è il modo più veloce e sicuro di inviare comunicazioni di una certa importanza. Inoltre, la posta elettronica certificata presenta numerosi vantaggi, basti pensare che attraverso il suo utilizzo non sarà più necessario recarsi fisicamente presso gli uffici postali ed attendere lunghe code. Ma non solo, l’invio di una PEC è immediato, quindi non bisogna attendere alcun giorno affinché questa venga recapitata al destinatario. Inoltre, acquistando un abbonamento si ha la possibilità di inoltrare diverse PEC senza doverle pagare singolarmente.