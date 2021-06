Rubriche



Quale è il migliore casinò: 888Casino o Unique Casino?

venerdì, 11 giugno 2021, 08:31

Se sei un appassionato di gioco d’azzardo online e non sai come orientarti tra le centinaia di proposte disponibili per i giocatori italiani, non temere: questo articolo andrà a fare chiarezza su questo tema, e in particolare sulle differenze tra due dei migliori casinò online: 888 e Unique Casino.

888 Casinò: una certezza nel mondo del gioco d’azzardo online

Iniziamo il nostro articolo andando a parlare di una delle piattaforme più conosciute a livello Europeo. 888 Casinò infatti è stato fondato nel 2002 e in breve tempo a conquistato il cuore dei giocatori d’azzardo, andando a vincere, nel 2005, il premio di ‘Miglior Operatore dell’Anno’. Questo sito opera in Italia grazie alla licenza AAMS, rilasciata direttamente dall’ADM, simbolo di legalità e sicurezza.

Questa piattaforma online fornisce ai propri utenti una piattaforma completa sotto ogni punto di vista, ma soprattutto sicura, con una enorme varietà di giochi offerti. Sono infatti presenti giochi con jackpot alle stelle, per coloro che inseguono i grandi profitti, ma anche classici popolari in modo da far divertire ogni tipologia di giocatore d’azzardo. Il casinò di 888 dispone di 130 giochi di slot, forniti dai software provider più famosi in questo settore, come NetEnt, oltre ai classici giochi da tavolo come le roulette, blackjack e poker.

Ma è la sezione di live casinò che rende davvero speciale 888Casino: il fornitore software di questa sezione è uno dei migliori, ovvero Evolution Gaming, e sarà possibile giocare ai principali giochi da tavolo con dealer live come blackjack, baccarat, poker, roulette e divertenti varianti. In questa sezione sono disponibili diverse tipologie di tavoli, compresi quelli VIP ed Elite, nelle quali le puntate e le vincite sono semplicemente pazzesche.

Unique Casino: il migliore casinò non-AAMS in circolazione

Passiamo ora al diretto competitor di 888Casinò, ovvero Unique Casinò. Come prima cosa, bisogna dire che questo sito di giochi da casinò online non è autorizzato dall’AAMS, ma possiede bensì una licenza rilasciata dal governo di Curacao. Questo per gli utenti sta a significare meno protezione in caso di dispute o in caso di dipendenza dal gioco d’azzardo, ma anche più libertà di scelta per gli operatori di selezionare i giochi, bonus e promozioni e metodi di pagamento non presenti da nessun’altra parte.

Unique Casinò è stato fondato molto più tardi rispetto ad 888Casinò, nel 2016, ma in breve tempo si è ritagliato un posto d’onore nel mondo delle piattaforme di gioco d’azzardo online. Il fattore licenza, che garantisce all’operatore molta più liberta di scelta, ha sicuramente giocato un ruolo importante nel suo successo; basti pensare infatti che sono presenti ben 450 giochi di slot diversi, rispetto alla centinaia presenti su 888.

Un altro grande punto a favore di Unique Casinò è la sua ottimizzazione per dispositivi mobili: Il sito web per dispositivi mobili è essenzialmente lo stesso del sito desktop, quindi non dovresti avere difficoltà a spostarti o a giocare ai tuoi giochi preferiti. L'intera gamma di giochi Unique Casino è disponibile per giocare su qualsiasi dispositivo iOS o Android. Tutte le slot e i giochi da tavolo funzionano su tablet e smartphone qui. Puoi persino giocare a giochi con croupier dal vivo sul cellulare.

Conclusioni: una scelta difficile, ponderata in base al proprio stile di gioco

Come è stato chiaramente detto nell’articolo, entrambe le piattaforme sono molto valide, ognuna con le sue specialità e punti di forza. Riteniamo che il fattore di scelta in questo caso sia dovuto al proprio stile di gioco, ovvero: se si preferisce giocare su un sito regolamentato da una licenza italiana, che possa fungere da intermediario in caso di eventuali dispute e che fornisce tutti gli strumenti necessari per la dipendenza dal gioco d’azzardo e per promuovere il gioco responsabile, allora vi consigliamo di usare 888 Casino. Nel caso invece in cui vogliate una libreria di giochi molto più ampia, andando anche a sfruttare bonus ed offerte promozionali di gran lunga superiori ai siti AAMS, allora la scelta, in questo caso, andrà a ricadere su Unique Casino. Vi ricordiamo però, che in caso di dipendenza dal gioco d’azzardo, su Unique Casinò vi sarà impossibile effettuare l’autoesclusione, con il rischio quindi di aggravare sempre di più la situazione, andando possibilmente a danneggiare voi stessi e chi vi sta intorno.