Regolamentazioni dei casinò online a confronto: Casinò Svizzeri vs Casinò italiani AAMS

venerdì, 11 giugno 2021, 08:46

Le regolamentazioni e le licenze dei casinò online non sono tutte uguali e oggi andremo a confrontarne due in particolare: quelle dei casinò italiani con licenza AAMS e quelle dei Casinò Svizzeri.

Licenze e Regolamentazioni dei casinò online Svizzeri

Fino all'inizio degli anni '90, il gioco d'azzardo in Svizzera era completamente vietato, comprese le scommesse sportive, le lotterie e persino il bingo. Tuttavia, le nuove leggi introdotte hanno aperto la porta al gioco d'azzardo e successivamente al gioco d'azzardo online con l'avanzare della tecnologia.

I ministri svizzeri hanno allentato la legislazione e separato il gioco d'azzardo in due categorie principali: giochi d'azzardo e giochi di abilità. Ora ci sono molti casinò offline in Svizzera insieme a molti casinò online legittimi. Sebbene entrambe le categorie siano sempre sotto controllo e una regolamentazione rigorosa per garantire un gioco d'azzardo equo e responsabile in ogni momento.

Le regolamentazioni in Svizzera sono molto restrittive, e con l’emanazione dell’ultimo decreto del 2019, i giocatori svizzeri non possono iscriversi ed utilizzare altre piattaforme di gioco d’azzardo online che non provengano da quelle licenziate direttamente dalla Comlot, ovvero la commissione per le licenze in Svizzera. Crediamo che questo sia solo a vantaggio dei giocatori quanto più severo è il governo in merito alla regolamentazione e alle licenze, perché ci sono meno possibilità che i clienti vengano derubati o che cadano vittime di operatori disonesti, anche se ciò va a diminuire drasticamente la concorrenza e la possibilità dei giocatori svizzeri di esplorare nuovi lidi.

Licenze e Regolamentazioni dei casinò online Italiani AAMS

Quando si sceglie un portale di giochi da casinò online in Italia ci sono alcuni parametri essenziali da considerare per rendere sicuro il proprio intrattenimento. Tra tutte le certificazioni che dovrebbero essere presenti quando navighi su un sito di gioco d'azzardo, fai attenzione al logo AAMS, l'acronimo che certifica e garantisce la legalità per il gioco sicuro, sia per i giocatori che si sono registrati al sito sia per gli operatori stessi.

AAMS sta per Agenzia Dogane e Monopolio di Stato, l'ente preposto a garantire un corretto svolgimento del gioco online e offline e un'equa distribuzione dei premi, nonché a prevenire la violazione delle regole del gioco d'azzardo. Giocare in un casinò online AAMS significa essere protetti da questa Agenzia in caso di dispute con la piattaforma o in caso di frodi. Essa è anche colei che si occupa della diffusione del gioco responsabile, in modo da diminuire sempre di più i casi da dipendenza da gioco d’azzardo.

Gli operatori stranieri che vogliono aprire un sito di giochi da casinò online in Italia sono tenuti a soddisfare una serie di requisiti quando richiedono questa licenza, il che a sua volta rende piuttosto difficile per gli operatori stranieri entrare nel mercato italiano del gioco d'azzardo online. Un requisito è che il fatturato minimo dovrebbe essere di almeno 1,5 milioni di euro nel resto d'Europa negli ultimi due anni della sua esistenza. Mentre il governo italiano ha fatto del suo meglio per tenere a bada il gioco d'azzardo online, i risultati non sono stati a suo favore e il tribunale dell'Unione europea ha stabilito che dovevano aprire il loro mercato alle società di gioco d'azzardo di altre nazioni dell'Unione europea.

Grazie a questa sentenza il governo italiano ha cambiato posizione e dalla fine del 2017 ha lavorato per fornire più licenze di gioco d'azzardo online agli operatori interessati. Secondo le notizie, il bando di gara è iniziato all'inizio del 2018 e il piano era di rilasciare 120 nuove licenze. Gli operatori interessati, tuttavia, devono pagare una tassa una tantum di 200.000 euro per convalidare la loro domanda.

Conclusioni: due filosofie molto diverse per un unico tema

Come abbiamo potuto vedere, le regolamentazioni Svizzere ed Italiane non hanno molto in comune, e ciò potrebbe destabilizzare, e non poco, i nuovi giocatori. Molto spesso, i giocatori sottovalutano il fattore delle regolamentazioni e delle licenze, andando ad iscriversi ad occhi chiusi nel primo sito online che trovano; con questo articolo abbiamo voluto farvi capire quanto queste tematiche giochino invece un ruolo fondamentale nella scelta di un Casinò Online. Nel caso preponderiate comunque per i Casinò Svizzeri, qui potete trovare i migliori Casinò online Svizzera: https://casinosvizzera.casino