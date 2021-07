Rubriche



5 motivi per cui Elon Musk è un manipolatore di criptovalute

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:45

In più occasioni i tweet di Elon Musk hanno mosso drammaticamente i mercati, con Bitcoin e Dogecoin particolarmente colpiti.

Le riflessioni di Musk hanno spinto entrambe le criptovalute, tra le altre, in corse selvagge, che nella manifestazione più recente ha portato al crollo del mercato delle criptovalute, dopo che Musk sembrava suggerire che Tesla fosse o avesse venduto la sua partecipazione di bitcoin, sebbene da allora abbia continuato quello, con un altro tweet.

L'influenza eccessiva di Musk sui prezzi sta portando a crescenti preoccupazioni che il CEO del produttore di auto elettriche Tesla stia manipolando direttamente o indirettamente il mercato delle criptovalute.

Ecco cinque motivi per cui pensiamo che Elon Musk sia un manipolatore del mercato.

1. Annunci e Post Sui Social Media

Utilizzando più tweet e le sue esibizioni dal vivo del sabato sera, Musk ha rilasciato dichiarazioni e osservazioni scritte che assomigliano molto a segnali di trading. Ad esempio, il 13 maggio Musk ha twittato per annunciare la sua collaborazione con DOGE per migliorare l'efficienza energetica e la velocità delle transazioni.

Come risultato di questa osservazione, la criptovaluta Dogecoin è aumentata del 14% di prezzo e ha continuato per un po 'di tempo. Musk è registrato come sostenitore di Dogecoin ed è fortemente associato all'ascesa parabolica del meme coin nelle ultime settimane.

Ci sono quelli che comunque riescono a trarre vantaggio da gli alti e bassi dovute a tendenze di social media per iniziare a investire con l’utilizzo di piattaforme come bitcoin era, e quello che magari vendono.

2. Pompare e Scaricare Le Accuse

La recente osservazione di Musk secondo cui Tesla non accetterebbe più bitcoin come mezzo di pagamento è un'altra prova a sostegno della conclusione che è un manipolatore di criptovalute. Bitcoin è precipitato di quasi il 10% in seguito a questo annuncio. La crypto Twittersphere si sta stancando e arrabbiando con Musk e i suoi tweet: i poster più educati che rispondono a Musk lo hanno esortato a essere cauto su ciò che pubblica.

3. Appassionato Di Dogecoin

Elon Musk è diventato un appassionato di Dogecoin ed è evidente che lavorerà per il miglior interesse di Dogecoin. Dopo aver affermato che Bitcoin non sarebbe più stato accettato da Tesla come mezzo di pagamento, Musk è andato avanti per abbracciare Dogecoin, che ha guadagnato enormemente dopo che il CEO ha pubblicato un sondaggio sul suo Twitter chiedendo se Tesla dovrebbe iniziare ad accettare pagamenti Dogecoin.

4. Spingere Per La Popolarità

Il CEO di Tesla può essere visto usare le criptovalute come un modo per promuovere Tesla. A causa della sua mossa per iniziare ad accettare Bitcoin come mezzo di pagamento, il CEO ha aumentato la popolarità dei modelli di auto Tesla tra la comunità crittografica, specialmente tra i Bitcoiners che volevano essere associati al marchio di auto cripto-friendly. Questo non manipola direttamente il prezzo, ma portare il potere del marchio nello spazio crittografico è stata una mossa reciprocamente vantaggiosa, con il risultato sia del marchio automobilistico che del marchio crittografico principale.

5. Gli Manca Una Posizione Solida

Musk ha affermato che il motivo per cui Tesla avrebbe scaricato Bitcoin come metodo di pagamento era perché l'estrazione e le transazioni di Bitcoin consumavano troppa energia. Tuttavia, questo è contrario a quanto aveva detto poche settimane prima, dopo aver supportato un white paper Bitcoin di Jack Dorsey in cui si affermava che Bitcoin stava trasformando il settore energetico.

Questo mostra ancora una volta che Musk potrebbe manipolare Bitcoin a proprio vantaggio. Se Tesla avesse venduto bitcoin prima di quei commenti, in un certo senso avrebbe agito in base a una conoscenza precedente di cui solo Musk era a conoscenza - vale a dire solo lui sapeva che avrebbe twittato quello che ha fatto quando l'ha fatto.

Ma scherzare con un'azienda pubblica non è la stessa cosa che giocare con le criptovalute. Musk spera meglio che la SEC non venga più a bussare alla sua porta.