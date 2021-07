Rubriche



Academy di tennis: ecco quali sono quelle migliori al mondo

giovedì, 15 luglio 2021, 11:34

Federer, Nadal, Djokovic e tanti altri: dei veri e propri fenomeni che hanno saputo lavorare notevolmente sul proprio talento, con impegno, dedizione e tanta costanza fino a raggiungere dei risultati straordinari, che li hanno consacrati nella storia del tennis.

Per poter arrivare a questi livelli, come è stato ben messo in evidenza da parte del leader di scommesse sportive Betway, ci sono diverse strade. Per quanto riguarda i tennisti più giovani che sono in grado di mettersi fin da subito in evidenza entro i confini nazionali, c’è la possibilità di entrare in programmi di eccellenza, la cui gestione è in mano alle federazioni.

Entro i confini italiani il programma di eccellenza maggiormente famoso e conosciuto da parte degli addetti ai lavori è certamente il centro di Tirrenia, che si trova in provincia di Pisa. Sono tante le persone che decidono di affidarsi fin da quando sono ancora piccole a un solo coach: nella maggior parte dei casi è proprio quest’ultimo che va a seguire l’atleta dalle prime battute dell’avviamento fino ad arrivare al professionismo.

Tra le altre cose, tale figure di cui abbiamo appena parlato corrisponde spesso a uno dei due genitori. Ci sono diversi esempi famosi in tal senso, come ad esempio Camila Giorgi o StefanosTsitsipas. Negli Usa, invece, si può scegliere la strada del college che, in confronto a quanto avviene con differenti sistemi scolastici, offre la possibilità di integrare gli studi accademici con degli allenamenti e la possibilità di disputare importanti tornei e partite a livello agonistico, con la previsione di borse di studio che sono espressamente dedicate agli studenti-atleti che non hanno tutte queste possibilità economiche per poter ottemperare alla retta di iscrizione.

Academy, alcuni esempi di eccellenza nel mondo

Dando un’occhiata a tutte le varie accademy che sono dislocate nel mondo del tennis, quella che si trova in Francia, a Biot per la precisione, denominata “Mouratoglou Tennis Academy” è senz’altro una di quelle maggiormente conosciute e rispettate, come riportato dal blog sportivo L’insider.

Molto meno conosciuto rispetto a tante altre Academy anche in Italia, in realtà il Piatti Tennis Center di Bordighera è stato in grado di farsi conoscere un po’ da tutto il settore, grazie al grande lavoro che è stato fatto nello sviluppo dell’atleta under 21 già talentoso probabilmente di tutto il mondo.

Stiamo facendo riferimento ovviamente a Jannik Sinner, uno dei talenti più fulgidi che il tennis italiano abbia mai avuto, che ormai è sulla bocca di tutti. Questa accademia può contare sulla presenza di soli quattro campi dover poter far allenare gli atleti, che poi si estendono a sei prendendo in considerazione anche altri due campi di un circolo che si trova a poca distanza, in realtà sono ben oltre 40 i tennisti professionisti che anno dopo anno vado ad allenarsi a Bordighera.

Senza ombra di dubbio, sul boom di richieste per il Piatti Tennis Center, ha inciso anche la retta di iscrizione, che è pari a ben 20 mila euro, senza comprendere l’alloggio. I vari atleti che si sono allenati fanno parte del circuito ATP, ma c’è una tennista che, prima del ritiro, ha provato per l’ultima volta ad allenarsi per riprendersi quel che le era stato tolto, ovvero Maria Sharapova.

Recandosi a Bradenton, in Florida, in pochi probabilmente sono a conoscenza del fatto che a quelle latitudini si trova la IMG Academy Bollettieri. Un’accademia veramente che fa impressione, dal momento che sono ben più di 55 i campi proposti, con una retta annuale che non si può esitare a definire faraonica, con ben 80 mila dollari richiesti, anche se è bene mettere in evidenza come i prezzi siano differenti rispetto all’età dell’atleta.