Rubriche : lettere alla gazzetta



"Disappunto per il taglio di alberi in zona Porta San Jacopo"

lunedì, 19 luglio 2021, 17:24

di irene carignani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, firmata da Irene Carignani, in cui si critica il taglio di alberi avvenuto questa volta in zona Porta San Jacopo:



"Buon pomeriggio,



Purtroppo mi trovo costretta a scriverVi di nuovo per una questione diversa, ma sempre legata alla tematica ambientalista.



Questa mia è infatti per manifestare il mio disappunto dovuto all'ennesimo e, a mio parere ingiustificato, taglio di alberi avvenuto questa volta in zona Porta San Jacopo. Mi chiedo dunque se, in nome di una viabilità più scorrevole o di un'apparente maggior sicurezza, sia lecito sacrificare nuovamente, come già avvenuto in occasione della rotatoria di Porta S.Anna o per la pista ciclabile lungo i viali della Circonvallazione o in altre zone della città, la vita di piante sane.



Ritengo che la più volte usata risposta: "Ne abbiamo piantati più di quelli che abbiamo abbattuto" non sia più da ritenersi valida perché il piantarne di nuovi non restituisce certo la vita ad alberi adulti che si è deciso deliberatamente di uccidere, ma sembra più un motto per tenere buona la cittadinanza ed alleggerirsi il cuore da un peso per un gesto grave e crudele.



In un mondo che va sempre più verso il rispetto e la tutela della natura e dell'ambiente, mi fa male vedere che purtroppo proprio la mia città va nella direzione opposta, anche se la propaganda e la pubblicità cercano di farci credere il contrario.



Concludo esprimendo tutta la mia delusione e rammarico per questa amministrazione che è risultata attenta alle tematiche ambientaliste ed animaliste solo durante la campagna elettorale e credo che le recenti dimissioni di massa dei membri dei vari Osservatori ad esse legati ne siano la prova.



Auspicando una maggior coerenza ed aderenza alle promesse fatte, porgo i miei saluti"



Irene Carignani