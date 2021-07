Rubriche



Le azioni di Coinbase sono un buon acquisto sotto i 250 dollari?

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:45

Coinbase (COIN) è sceso del 32% dalla sua IPO. Le perdite si sono intensificate negli ultimi giorni a causa della debolezza del bitcoin. È ora di comprare il calo o è l'inizio di una tendenza ribassista nelle criptovalute?

Coinbase (COIN) sta generando molto clamore dopo la sua IPO. Il prezzo di COIN è stato di $ 328 il 14 aprile. Il titolo è sceso fino a $ 239 in poco più di un mese.

Anche se COIN è tornato temporaneamente in vita nella seconda settimana di maggio, da allora è scivolato. Il famoso gestore di fondi, Cathie Wood, di ARK Investment Management, ha investito quasi $ 600 milioni in COIN quando è arrivato per la prima volta sul mercato. Tuttavia, questo è stato un brutto anno per Cathie poiché i suoi ETF su ARK e la pazzia COIN hanno sottoperformato nei primi cinque mesi del 2021.

Ora che COIN è sceso sotto i 250 dollari, è giusto chiedersi se il titolo è degno di un investimento. Diamo un'occhiata se questo è il momento giusto per acquistare COIN.

La Storia

Le criptovalute sono di gran moda in questi giorni poiché la maggior parte dei governi al di fuori della Cina sembra aver dato il via libera agli sviluppatori di criptovalute per innovare. Il dollaro americano e altre valute potrebbero eventualmente essere sostituite con una criptovaluta come Bitcoin.

Il ruolo di COIN nel contesto delle criptovalute è quello di uno scambio. COIN è il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti. Un totale di 50 risorse digitali uniche vengono scambiate sullo scambio di COIN.

COIN guadagna attraverso le commissioni di transazione innescate dall'acquisto e dalla vendita di tutti i tipi di diverse criptovalute. In totale, COIN ha più di 56 milioni di utenti in 100 paesi.

L'azienda serve anche 7.000 istituzioni. COIN ha 115.000 partner. La piattaforma COIN è evidenziata da un design intuitivo dell'esperienza utente che può essere utilizzato con facilità da coloro che sono nuovi alla crittografia e da coloro che fanno trading di crittografia da anni. I ricavi di COIN sono aumentati del 139% su base annua nel 2020, aumentando di oltre 1,14 miliardi di dollari.

COIN sta attualmente operando in positivo con oltre $ 320 milioni di utile netto nell'anno passato.

La redditività di COIN è significativa poiché la società ha perso $ 30 milioni nell'anno precedente. I rialzisti di COIN indicano che la crescita dell'azienda è aumentata nel primo trimestre del 2021, salendo a un impressionante $ 1,8 miliardi, che rappresenta un salto di 9 volte rispetto ai $ 191 milioni raccolti durante lo stesso trimestre dell'anno precedente. I ricavi del primo trimestre di COIN sono aumentati del 300% rispetto al quarto trimestre del 2020.

Il Punto Di Vista Degli Analisti Su COIN

Gli analisti ritengono che COIN sia sottovalutato al suo attuale livello di trading di $ 239. Il prezzo obiettivo medio per il titolo è di $ 418,62, che rappresenta oltre il 68% di potenziale rialzo. Se COIN raggiunge il prezzo obiettivo più alto dell'analista, sarà quasi triplicato a $ 650. Il prezzo obiettivo dell'analista più basso per il titolo è di $ 250.

Un totale di 12 analisti hanno emesso raccomandazioni per COIN. Nessuno di questi analisti vede COIN come una vendita o una vendita forte. Esattamente cinque analisti considerano COIN un Buy, quattro lo considerano Hold e tre lo considerano un Strong Buy.

COIN Secondo le Valutazioni POWR

COIN è una delusione delle valutazioni POWR con un voto complessivo C, il che significa che è una presa. In termini di componenti POWR Ratings, COIN ha gradi B nei componenti Qualità, Momentum e Crescita. Tuttavia, il titolo ha un grado C Sentiment. Fare clic qui per scoprire come COIN si classifica nei componenti Value e Stability dei POWR Ratings.

Delle 125 società quotate in borsa nello spazio Software - Applicazioni, COIN è classificata al 40 ° posto. Il segmento Software - Applicazione ha un grado di valutazione D POWR. Gli investitori che desiderano saperne di più sulle società quotate in borsa in questo segmento possono farlo facendo clic qui.

COIN è Un Acquisto Inferiore a $ 250?

COIN non è un buy-in anche se è sceso sotto i $ 250. La metà dei componenti delle valutazioni POWR di COIN è classificata in C o peggio.

Sebbene COIN abbia un paio di gradi B nei componenti di valutazione POWR, il suo punteggio POWR complessivo è un C, il che significa che non è un acquisto.

Piuttosto, COIN è un Hold e probabilmente continuerà a essere un Hold a meno che l'intero spazio crittografico non ottenga un aumento o il prezzo delle azioni scenda al di sotto di $ 200. Gli investitori esperti se ne staranno fuori e aspetteranno che le criptovalute ottengano l'approvazione di più governi federali o aspetteranno che COIN scenda a un prezzo ancora più interessante.