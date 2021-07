Rubriche



Le scommesse online sembrano aumentare durante il 2021

lunedì, 5 luglio 2021, 09:46

Siamo solo a metà del 2021 ma è già ben evidente che il trend delle scommesse online per quest’anno supererà quello dell’anno precedente, che aveva generato un giro d'affari di quasi 2 miliardi di euro (fonte Ficom Leisure). Attenzione però a scegliere su quali siti giocare o se optare per i casino online stranieri: ogni contesto ha determinate caratteristiche e conoscerle può aiutarvi ad avere un'esperienza di gioco migliore.







Nuove abitudini, nuove esigenze

Da sempre il popolo italiano è un gran appassionato di scommesse. Negli anni e con l'avvento di internet si è diffuso, come visto, anche il fenomeno dei casinò online.

Su internet si trovano migliaia di portali di questo tipo ed ogni anno se ne aggiungono di nuovi, bisogna avvicinarsi con cautela a ciò che incontriamo.A cosa dobbiamo fare attenzione quando ci imbattiamo in un sito di scommesse online?

Sicurezza sui siti di scommesse online

Per essere considerata efficace, la sicurezza in un casinò online deve prevedere necessariamente la protezione dei dati personali, dei dati bancari e, ovviamente, delle regolari licenze.

In Italia l’organo regolatore è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nota a molti con il suo vecchio nome AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Per ottenere una concessione un sito deve dimostrare di avere un software che non sia truccato o manomesso, crittografato con protocollo SSL e predisporre con l’utente un contratto che rispetti le norme vigenti in territorio italiano.

L’Italia è il paese europeo con le più rigide restrizioni in materia di licenze e dunque i giocatori possono sentirsi molto tranquilli. Tuttavia, la licenza ADM non è l’unica che consente ad un casinò online di operare legalmente: ci sono una serie di casino che non sono coperti da AAMS che però sono comunque possessori di una legale licenza di un altro paese. Anche questi possono operare sul nostro territorio, a patto che le autorità italiane riconoscano tale licenza come equiparabile a quella nazionale.

Per quanto riguarda la corretta protezione della nostra privacy è necessario, anche per i casino non AAMS, che il sito utilizzi come minimo un software crittografico SSL(Secure Sockets Layer) ad almeno 128 bit per proteggere i dati sensibili scambiati tra due sistemi (in questo caso il nostro computer o dispositivo mobile ed il server del sito su cui vogliamo scommettere) impedendo a terzi di entrare in possesso e modificare le informazioni trasferite. Questo protocollo si utilizza tanto per i dati personali che per i dati bancari.

Qualche numero

Proviamo ora ad accompagnare le informazioni con dei numeri. Nei primi mesi del 2021, la spesa (puntate - vincite) degli italiani nei casino online è aumentata di oltre l’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Attualmente in Italia esistono 84 siti concessionari di gioco che si dividono equamente le quote di mercato in quanto la fetta più grande non supera il 10%.

Un altro dato molto interessante è quello relativo alle app dei casinò: secondo uno studio svolto su 14 paesi, tra cui l’Italia, 1 persona su 3 ha scaricato un app di scommesse durante il 2020, tant’è che un pò tutte le case da gioco online si stanno adattando a questo trend. Infine, i giochi che stanno registrando il maggiore aumento i questa prima parte del 2021 sono il Bingo, i tornei di Poker ed il Poker in modalità cash.

Prospettive future

A prescindere dal contesto odierno,in futuro il gambling online è destinato a crescere ulteriormente. L’essere sempre connessi ci consente di raggiungere luoghi e fare esperienze più facilmente rispetto a prima.

In Italia, per esempio, i casinò non si trovano in ogni città, dunque gli appassionati devono pur sempre effettuare uno spostamento per raggiungerli e vivere l’emozione del gioco. Non sorprende che sempre più siti stiano puntando sulle app dei casinò, un modo che quantomeno riduce le distanze tra il tavolo ed il giocatore.

Nell’immediato futuro è previsto poi lo sviluppo di nuovi software per favorire l’integrazione della realtà virtuale e dei visori VR nell’esperienza del Live Casino. Insomma, il trend di crescita del 2021 è destinato a proseguire e migliorare nei prossimi anni grazie alle abitudini che la nostra società sta assumendo e grazie all'utilizzo della tecnologia nel mondo delle puntate.

