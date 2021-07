Rubriche



Marco Santi Guerrieri: "Il Comune verifichi il perché dei tanti contromano in Via Lorenzo Nottolini"

venerdì, 2 luglio 2021, 12:16

"In via Nottolini troppi i casi di accessi contromano da parte anche di automezzi pesanti". Così Marco Santi Guerrieri, presidente della Libera Associazione Cittadina di Lucca Ti voglio Bene, per l'ennesima volta solleva un problema che parrebbe irrisolvibile nel quartiere di San Concordio.

Alle ore 11,00 di quest' oggi – afferma Santi Guerrieri - un automezzo pesante di circa dodici metri a cinque assi e proveniente da via della Formica è andato ad imboccare via Lorenzo Nottolini contro mano finendo nel bel mezzo della pista ciclabile tracciata sull'asfalto.

Fortuna vuole che il mezzo, viste le sue dimensioni, non sia riuscito a completare tale manovra di svolta restando così bloccato nel parcheggio del cavalcavia ferroviario di via Vincenzo Civitali causando una lunga fila di auto e bloccando il traffico per un buon quarto d'ora sia in via Guidiccioni, via Della Formica e la stessa via Nottolini .

La manovra del mezzo pesante per uscire dall'impasse e' stata complicata, fortunatamente non sono mancati i volontari pronti a dare una mano all'autista che a dirla tutta non sapeva più che pesci prendere.

Il problema del traffico nel quartiere di San Concordio, prosegue Guerrieri è sicuramente cosa complessa da risolvere e lo sappiamo tutti, soprattutto ora che in viale San Concordio la data del termine dei lavori per il ripristino del marciapiede non e' stata resa nota con esattezza.

Certo e' che non trovare, il modo di dirottare altrove il traffico pesante diretto verso l'area industriale di Mugnano e consequenziale in direzione di Capannori, non è assolutamente ammissibile. Guerrieri conclude il comunicato invitando nuovamente il Comune di Lucca ad intervenire su questa criticità estremamente pericolosa e soprattutto a comprendendone il motivo.

Come associazione cittadina di Lucca ti Voglio bene, siamo assolutamente speranzosi e soprattutto disponibili a collaborare per la definitiva fattibilità del casello autostradale prossimo a quell'area.

Marco Santi Guerrieri