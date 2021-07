Rubriche



Maturità… e dopo? Le scelte degli studenti post-diploma

venerdì, 16 luglio 2021, 08:43

Dopo la maturità per uno studente si aprono moltissime strade, ma anche una prospettiva che richiede molta attenzione, specialmente per quel che riguarda la scelta del percorso formativo. Spesso tante soluzioni a propria disposizione possono confondere, e quando ci si mette di mezzo anche la fretta di scegliere, portando a diversi errori di valutazione. Vediamo quindi di approfondire quali sono le scelte degli studenti post-diploma.

Le scelte post-diploma e le prospettive migliori

Tutti sanno che il digitale gioca un ruolo determinante per ogni aspetto della propria vita, e lo stesso discorso vale per la scelta del percorso di studio successivo al diploma di maturità. L’informatica e la programmazione restano ancora oggi un vero e proprio must sul quale scommettere ad occhi chiusi, ma con una particolare predilezione nei confronti dello sviluppo di app e di piattaforme web. È chiaro che bisogna anche scegliere in base alla possibile retribuzione economica da percepire al termine del percorso di studi. Da questo punto di vista, si consiglia di leggere alcuni approfondimenti relativi alle professioni digitali più richieste e alla retribuzione, come quello sullo stipendio di un web developer realizzato da Epicode. Grazie a queste informazioni è possibile capire che si parla di lavori con livelli salariali crescenti nel tempo, dunque destinati ad aumentare ancora.

Naturalmente, quando si parla di programmazione web, è sempre il caso di ricordarsi che esistono diversi settori e nicchie, come ad esempio lo sviluppo front-end, back-end e full-stack. Inoltre, i compiti, le mansioni e le responsabilità cambieranno durante il proprio percorso lavorativo, passando dallo stato di junior a quello di senior.

Le lauree più richieste nel mondo del lavoro

Non solo codici e programmazione, ma secondo le ultime ricerche anche le lingue rappresentano una competenza assai preziosa e molto richiesta nel mondo del lavoro. Sono infatti numerose le professioni che richiedono la conoscenza di uno o più idiomi stranieri, dall’inglese al cinese. Non potremmo poi non citare altre lauree e indirizzi molto richiesti e gettonati, come nel caso della sicurezza informatica e della medicina. Le lauree in infermieristica sono altrettanto preziose, perché consentono di trovare lavoro sia presso le strutture pubbliche, che all’interno delle cliniche private.

La lista prosegue includendo anche altri percorsi come ingegneria edile, opzione spesso apprezzata soprattutto dalle donne, fisioterapia, odontoiatria, economia, giurisprudenza e le varie forme di avvocatura. In altre parole, esiste una soluzione perfetta per ogni desiderio o propensione, ma ciò non toglie che è importante prendersi un momento di riflessione post diploma per ponderare bene la scelta. Non a caso, ci sono diversi studenti che decidono di chiarirsi le idee con un anno sabbatico all’insegna del riposo e della riflessione, così da capire esattamente cosa vogliono fare da grandi, e quale percorso universitario intraprendere per coronare i propri sogni.