"Necessità urgente di installare dossi artificiali presso via del Callarone a Nave"

sabato, 31 luglio 2021

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inerente quanto già segnalato dal lettore al Comune e alla

polizia municipale di Lucca in merito al traffico e ai rischi su vie residenziali di Nave e via del Callarone:

Viene segnalata la necessità urgente di installare dossi artificiali presso via del Callarone a Nave, visto che ormai negli ultimi anni ormai tutto il traffico verso gli Albogatti avviene dalle vie residenziali interni

al quartiere, oltre che l'accesso al Parco Fluviale del Serchio, sempre tramite via del Callarone, avviene illecitamente tramite autovetture: in particolar modo durante il fine settimana o durante eventi i residenti di Nave registrano un grosso afflusso di persone che con autovetture, furgoni e anche mezzi carrellati per trasporto gommoni, passano tramite via del Callarone di Nave per giungere con i mezzi stessi alle spiagge del fiume, nonostante il divieto di transito di automezzi.

Se la zona residenziale di Nave (specie via dei Lippi Bassi) deve diventare via di transito con rischio di investimento di persone, danneggiamento delle recinzioni delle case, inquinamento ecc., è necessario installare sia dei dossi, sia della cartellonistica per limite di velocità, sia un manto stradale sul Callarone, dato che lo sterrato di cui è fatto alza grossi nuvoloni di polvere sulle case.

Altrimenti l'accesso al Parco Fluviale e a strutture annesse (Albogatti) sarebbe infatti più idoneo dall'apposita via presso il Ponte San Pietro (poche centinaia di metri), dove è anche presente uno spiazzo per parcheggio auto, invece che da 1,5 km di vie interne di Nave.

Ringrazio per un eventuale interessamento e ricordo l'urgenza visto che ogni anno tale traffico aumenta sempre di più.