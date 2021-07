Rubriche



Presenza online di un’attività commerciale: essenziale per ottenere dei buoni fatturati

venerdì, 30 luglio 2021, 00:34

Essere reperibili online in un periodo storico-sanitario delicato come quello attuale, è fondamentale per la sopravvivenza di attività commerciali. Là dove le regole vigenti limitano il contatto umano, la comunicazione online è una valida alternativa per richiedere preventivi, acquistare, richiedere informazioni e molto altro. Ecco quindi l’importanza, per molti imprenditori, di rivolgersi a delle web agency.

Cosa sono le web agency e cosa fanno?

La web agency non è altro che un’agenzia avente il fine ultimo di curare la gestione di un progetto web, grazie alla sinergia di un team di professionisti esperti in varie materie. Un’agenzia web infatti unisce il sapere di più figure professionali per permettere ad un blog, un e-commerce o un qualsiasi altro sito, di essere facilmente reperito sui motori di ricerca e di aumentare la propria visibilità (Google, Facebook, etc.). Le agenzie di web marketing quindi promuovono l’immagine dei propri clienti sfruttando varie tattiche, a tal proposito, Webila Web agency Lucca ne è un ottimo esempio.

Consulenze SEO e SEM – A cosa servono?

Tra i servizi più erogati dalle agenzie di web marketing troviamo in assoluto le consulenze SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine Marketing). Le prime permettono di aumentare la qualità delle visite a siti, mentre le consulenze SEM aumentano la visibilità del brand da pubblicizzare grazie all’utilizzo di sponsorizzazioni. Attraverso la SEO quindi un sito riesce a scavalcare la concorrenza, apparendo tra i primi risultati di ricerca sui vari motori (Google, etc..). La SEO ottiene risultati su medio/lungo termine, a differenza della SEM, che lavora per raggiungere il proprio obiettivo (visibilità) in pochissimo tempo. I servizi di advertising più gettonati sono sicuramente Google ads e Facebook ads. Quando si richiede l’intervento di un’agenzia web, è bene assicurarsi che abbia un team di esperti specializzati in entrambe le sponsorizzazioni.

Social media marketing – Non solo Google

L’autorità e la presenza di un’attività commerciale deve prendere piede non solo sui motori di ricerca ma anche nei social network. Quest’ultimi infatti non sono solo un canale di aggregazione, ma anche degli strumenti preziosi da sfruttare per vendere online e rafforzare la visibilità del proprio brand. Le migliori web agency sono dotate di esperti in materia, capaci di definire tattiche e piani editoriali vincenti per spopolare sui principali social network. Data l’interattività di questi canali è possibile allacciare conversazioni tramite CTA (call to action) per attirare l’attenzione e la simpatia di chi naviga sui social, oppure pubblicare testi convincenti per incuriosire e avvicinare potenziali clienti. Anche in questo caso si utilizzerà in maniera mirata, il copywriting SEO. Tra post, meme e giochi, i social come Instagram e Facebook possono risultare delle vere e proprie miniere d’oro.

Ecco quindi che abbiamo appena visto quanto è importante nei tempi attuali, chiedere l’aiuto di un’agenzia di web marketing se si ha un servizio o un bene da vendere. Ovviamente la scelta dell’agenzia deve essere fatta con estrema attenzione, cercando di non cadere nelle false promesse di professionisti improvvisati e dalle dubbie competenze.