Uniti per L'Oltreserchio pulisce la riva destra del fiume: grandissimi!

sabato, 31 luglio 2021, 16:06

di Dante Francesconi

Il consigliere comunale Dante Francesconi ringrazia i componenti del comitato Uniti per l'Oltreserchio che questa mattina si sono dati appuntamento sulla riva destra del fiume per ripulirlo dai rifiuti:

Stamattina come ogni ultimo sabato del mese... per Il sabato dell'ambiente... i volontari dell'associazione... già comitato... Uniti per L'Oltreserchio si sono trovati per ripulire la riva destra del fiume Serchio dal degrado e dall'abbandono di rifiuti e adesso si iniziano a vedere i risultati...allego foto di una spiaggia ripulita e già frequentata da turisti occasionali e cittadini lucchesi...



Un doveroso grazie a tutti gli intervenuti in tutti questi sabati dedicati all'ambiente.