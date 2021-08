Rubriche



Assicurazione auto: premio medio in calo a Lucca e in tutta la Toscana

giovedì, 5 agosto 2021, 11:52

Il premio medio per la RC Auto è diminuito negli ultimi 12 mesi, a Lucca così come nel resto della Toscana. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Assicurativo Auto di Segugio.it aggiornato ad agosto 2021, che ci trasmette una fotografia senz’altro positiva per gli automobilisti italiani. L’andamento dei prezzi nell’ultimo anno ha visto un calo generalizzato in tutta la Penisola, dove nel mese di luglio 2021 la spesa media si attestata a 357,28 euro, con una variazione del -14,44% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La Toscana si configura al di sotto della media nazionale, ma anche in questa regione si è assistito ad un progressivo calo dei prezzi per quanto riguarda la RC Auto. La spesa media nel mese di luglio 2021 è stata di 381,94 euro e dunque leggermente superiore, ma comunque con una variazione rispetto all’anno precedente del -13,12%.

Altro dato rilevante, che riguarda l’intera Penisola, è la maggior attenzione prestata dagli automobilisti nei confronti del risparmio sulla RCA. Sempre più persone infatti preferiscono rivolgersi ai canali online piuttosto che a quelli tradizionali, calcolando un preventivo assicurazione auto e confrontando le offerte delle varie compagnie con i comparatori in modo da poter scegliere quella più vantaggiosa. Una tendenza, questa, che sta prendendo sempre più piede e che dimostra quanto l’attenzione nei confronti del risparmio sia particolarmente alta in Italia.

A Lucca prezzi superiori rispetto alla media nazionale, ma comunque in calo negli ultimi 12 mesi

Se andiamo a vedere nel dettaglio qual è stato l’andamento dei prezzi in provincia di Lucca negli ultimi 12 mesi, salta subito all’occhio come il premio medio a luglio 2021 sia stato superiore rispetto al trend nazionale. Per la RC Auto a Lucca si sono infatti spesi 394,9 euro, ma bisogna anche considerare che questa è una cifra comunque vantaggiosa per gli automobilisti della provincia, che nel luglio 2020 hanno pagato il 7,2% in più.

Se dunque è vero che sostanzialmente questa non è tra le città più economiche d’Italia per quanto riguarda la RC Auto, è altrettanto vero che una significativa diminuzione dei prezzi si è verificata anche a Lucca negli ultimi 12 mesi.

RC Auto: è Siena la provincia toscana più economica

Sempre osservando i dati dell’Osservatorio Assicurazioni Auto di Segugio.it possiamo notare come sia stata Siena la provincia più economica della regione nel luglio 2021. Il premio medio infatti è stato di 308,91 euro, con una variazione rispetto allo stesso mese del 2020 di -16,25%.

Segue Arezzo, con una spesa media registrata a luglio 2021 pari a 325,40 euro ed un calo dei prezzi attestatosi a -17,06%.

RC Auto: Pistoia e Prato le province più care della Toscana

Le province in cui si sono registrati i premi medi più alti per la RC Auto, sempre in riferimento al mese di luglio 2021, sono invece Pistoia (con 442,59 euro) e Prato (con 455,31 euro). Anche in questo caso tuttavia è importante osservare che i prezzi sono scesi nell’ultimo anno e dunque si spende molto meno rispetto al luglio del 2020.