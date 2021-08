Rubriche



Banchi da lavoro professionali Castellani Shop: professionalità 100% Made in Italy

lunedì, 9 agosto 2021, 00:56

Per molte attività produttive come aziende, officine e imprese artigiane, il banco da lavoro è uno strumento imprescindibile. Offre il giusto spazio e supporto fisico alle lavorazioni da eseguire, e al tempo stesso fornisce un luogo ordinato su cui riporre attrezzi e utensili.

Naturalmente, in base al tipo di attività, ciascun professionista presenta esigenze differenti, e i tanti modelli sul mercato si distinguono a seconda della finalità. Gli elementi che variano sono la struttura, i materiali e gli accessori. Perciò, prima di allestire il proprio banco lavoro professionale bisognerebbe avere ben chiare le proprie esigenze e necessità, così da scegliere il banco più idoneo.

Il bancoda falegname è quello più conosciuto. Proprio perché realizzato in legno massello, presenta un ingombro e un peso notevole. Poichè la postazione di lavoro risulti efficiente, sarà più idoneo a locali piuttosto ampi.

Discorso diverso vale per il banco da meccanico, le cui dimensioni si riducono nettamente, e la struttura è in metallo. Quest’ultima caratteristica incide sulla portata: con il piano in metallo, può arrivare a 1.000 kg.

E per chi ha necessità di spostare di frequente la postazione di lavoro, ci sono anche modelli con ruote e tavoli pieghevoli.

Castellani Shop risponde alle esigenze di tutti i professionisti

Sul sito online www.castellanishop.it, i mobili e gli arredi professionali sono 100% Made in Italy, progettati ad hoc per garantire validità e funzionalità e per rispondere alle esigenze di varie realtà professionali.

L’acquisto su www.castellanishop.it avviene nello spazio di pochi click e dalle schede prodotto è possibile richiedere preventivi gratuiti. Le spedizioni sono gratis per ordini superiori a 500 euro (+ IVA) e i pagamenti avvengono solo con metodi sicuri, tra cui bonifico bancario e PayPal.

La tutela del cliente riguarda inoltre il customer care multicanale, via telefono, e-mail e form di contatto. Il team di assistenza è a disposizione anche per ordini telefonici (0587 748052) dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:30.

Il cliente può contare infine sui servizi di personalizzazione, messi a disposizione attraverso i configuratori online per le scaffalature da negozio e magazzino, e tramite la progettazione degli ambienti. Quest’ultima avviene grazie alla professionalità dei designer dell’ufficio tecnico interno, che studiano soluzioni moderne e innovative, con disegni e rendering.