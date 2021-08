Rubriche



Criptovalute: un mondo affascinante e per molti misterioso

mercoledì, 25 agosto 2021, 03:34

Chi vuole addentrarsi nell'affascinante e misterioso mondo delle criptovalute deve, innanzitutto, cercare di capire come funziona e quali sono le giuste mosse per investire in esse. Sicuramente, anche chi non ha molta dimestichezza con questo settore avrà spesso sentito parlare degli alti e bassi che le criptovalute subiscono. È normale, quindi, che chi ha intenzione di programmare degli investimenti in queste nuove monete virtuali debba, assolutamente, avere le giuste informazioni per sapere da dove partire.

Cosa sono le criptovalute?

Cosa sono, in parole molto semplici, le criptovalute? Le monete virtuali possono essere, in parte, paragonate al denaro che siamo soliti utilizzare giornalmente. Esiste, però, una sostanziale differenza: le criptovalute sono totalmente digitali. In più, queste monete, attualmente, non sono emesse da nessun Stato al mondo.

Una similitudine che aiuta a far comprendere come questa nuova tecnologia stia cambiando il mondo della finanza e dei pagamenti è quella di internet, innovazione che ha stravolto in maniera definitiva il nostro modo di vivere. Ogni nostra attività è cambiata da quel giorno e le criptovalute non sono altro che conseguenza della sempre più crescente innovazione digitale e consentono di poter effettuare delle operazioni in campo finanziario senza che sia necessario utilizzare, come intermediari, istituti bancari e servizi simili.

Le criptovalute non sono solo Bitcoin

Chi è nuovo nel mondo delle criptovalute conoscerà, sicuramente, i Bitcoin. Ma ne esistono ben altre seimila. Infatti, nel corso degli ultimi anni è sempre più cresciuto il numero di nuove criptovalute che popola questo settore. Tra queste citiamo le altcoin, che mirano ad offrire ai propri investitori molta più sicurezza e privacy rispetto al più noto Bitcoin.

La più famosa criptovaluta, in questo contesto, è sicuramente Ethereum, con una storia abbastanza recente che risale all'anno 2015. Questa moneta digitale permette agli utenti di poter digitalizzare con la massima protezione diverse tipologie di contratto. Esiste una sostanziale differenza tra Ethereum e Bitcoin, la prima criptovaluta, infatti, non rappresenta solamente una rete per la compravendita di valore monetario ma anche un network che permette di effettuare svariate tipologie di transazioni.

Le potenzialità delle criptovalute e i possibili rischi

A seguito della grave crisi finanziaria mondiale del 2008, le monete virtuali hanno avuto un grandissimo successo che le ha trasformate in un nuovo strumento in ambito finanziario per dare e ricevere sicurezza nelle transazioni. Riuscire a investire con successo in questo settore e acquistare monete virtuali non sono operazioni adatte a chiunque. Infatti, bisogna avere notevoli competenze, conoscenze e consapevolezza della volatilità intrinseca in queste criptovalute. Il rischio, naturalmente, esiste e deve essere messo in conto. Studiare è sicuramente la strada migliore da intraprendere prima di iniziare ad investire e poi iniziare a guardarsi intorno, informarsi sulle piattaforme, sui software automatici come Crypto Engines Accesso, e poi valutare qual è il modo giusto per se stessi per iniziare a guadagnare.

Le criptovalute, al momento, non possono essere considerate come denaro ma vanno intese come dei veri e propri investimenti finanziari. Questo perché non rappresentano ancora un metodo di pagamento diffuso e anche per la loro forte instabilità.