Dissenso sui vaccini, ma non sul principio di libertà assolutamente intoccabile

domenica, 1 agosto 2021, 13:23

di francesco pellati

Caro direttore,

al netto del rispetto di ogni opinione, in materia di vaccini la mia non corrisponde totalmente alla tua.

In comune abbiamo l’imperativo del rispetto della libertà individuale: è un dono che ci viene dal cristianesimo. “Io sono il Signore Dio tuo”, di te Aldo Grandi, di me Francesco Pellati, di ogni uomo o donna, uno per uno. Non ci vogliono tessere di partito o di sindacato, non ci vogliono adesioni ad associazioni. Il Dio cristiano riconosce la tua esistenza individuale e ti dà il libero arbitrio: l’espressione nella vita della libertà individuale. È un grande dono, guai a metterlo in dubbio.

Dunque la diversa opinione sui vaccini.

Io ci credo. Per di più ho ben poco d’altro da offrire a me stesso e agli altri per contrastare un virus che ci angustia da un anno e mezzo.

Più che congiure ordite da multinazionali a fini economici o da organizzazioni invisibili volte a massificazioni di comportamento, vedo invece tre aspetti:

I vaccini anti covid sono tuttora sperimentali. La scienza osserva le reazioni di miliardi di vaccinati/cavie: speriamo ne tragga le finali conseguenze. Nel frattempo sono una delle armi più efficaci per evitare ricoveri e morti. È l’aridità oggettiva dei numeri a evidenziarlo anche in momenti di variante Delta. I vaccinati sono meno a rischio di gravi conseguenze rispetto ai non vaccinati. A meno che i numeri non siano inventati di sana pianta.

L’origine della pandemia è sempre più orientata verso il governo cinese che si oppone ad ogni inchiesta. C’è perfino da chiedersi se non si tratti di una guerra batteriologica in atto. La ”dezinformatsiya” sovietica è una delle tante eredità passate alla Cina comunista. Per questo vedo con timore come anche intelletti smaglianti siano indotti a ricercare origini pandemiche in ipotesi magari suggestive ma di dimostrazione assai ardua, mentre la via cinese alla pandemia è tutta da investigare, se non altro per escluderla. Come si spiega la furibonda opposizione cinese?

Il problema della violazione delle libertà individuali. Problema che ci poniamo noi occidentali che abbiamo la fortuna di vivere in Paesi democratici e in Stati bene o male “di diritto”. Sono d’accordo con te: il problema c’è e va risolto. La libertà del singolo va tutelata, altrimenti verrebbe meno l’assioma cristiano di cui parlavamo all’inizio e quindi l’intero impianto della cultura occidentale. Ma come fare quando questa libertà (sacra) si scontra con la libertà degli altri individui? Il contagio non conosce limiti culturali né politici: assale chiunque gli venga a portata di mano ma soprattutto fa gravi danni ai soggetti deboli magari contagiati da soggetti forti. Non sottoscriverei alcuna norma che costringa tutti a vaccinarsi, sottoscrivo convinto ogni appello alla vaccinazione volontaria. Rilevo che da tempo esiste la vaccinazione coatta contro batteri e virus accettata dalla stragrande maggioranza degli italiani come strumento salvifico. Quali altri strumenti abbiamo a portata di mano? Per di più in Paesi a economia aperta (qui c’è da chiedersi se l’Italia è ancora e in che misura una economia di mercato) i riflessi del contagio sulla produzione di ricchezza hanno peso determinante. Inutile salvarci dal covid per morire di fame.

Infine il “green pass” (mi da fastidio l’uso di parole non appartenenti alla lingua italiana che è un modo evidente di massificazione internazionale: la lingua è uno dei principali elementi distintivi di appartenenza). Argomento divisivo: è uno strumento che aiuta a uscire dall’incubo pandemico oppure è uno strumento che pur limitando la libertà neanche è utile? A nessuno è sfuggita la diversità di vedute per esempio nella Lega: i “governatori” Zaia, Fedriga, Solinas insieme alla maggior parte dei vertici del partito, si sono dissociati dalla posizione di Borghi e compagni. Salvini rema a fatica per “tenere la barca pari”. Nel mio piccolo mi dissocio da Borghi e compagni. Ma anche da chi ci vede una manovra leghista per prendere i voti dei dissenzienti pur stando al governo: ci pensa già FdI che dall’opposizione ha facile gioco a rappresentare ogni dissenso. Le posizioni di Borghi e compagni sono opinioni personali lecite: nessuno invoca sanzioni di qualsivoglia genere. La maggior parte dei leghisti non le condivide e finisce lì.

Quanto a me e per quanto possa essere di interesse:

Ritengo che i vaccini siano l’arma migliore oggi disponibile. Non ho, né vedo, proposte alternative.

Ritengo che l’inchiesta su origine, responsabilità ed eventuali finalità cinesi sia da sostenere con ogni mezzo, Gazzette comprese.

Ritengo inaccettabile ogni imposizione a vaccinarsi, mentre sono favorevole ad ogni tentativo di persuasione a vaccinarsi.

Circa il “green pass” rimando ogni giudizio al testo definitivo previsto per la fine della prossima settimana: oggi circolano ipotesi di ogni genere, domani ci saranno proposte definitive: altra cosa.