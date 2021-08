Rubriche



Economia: i mercati emergenti su cui investire, con attenzione

martedì, 24 agosto 2021, 23:31

Con il termine mercato emergente si fa riferimento ad un particolare mercato che presenta le caratteristiche tipiche di un mercato sviluppato, senza tuttavia soddisfarne a pieno gli standard. Non è facile definire quali sono i mercati emergenti su cui puntare nel 2021, considerato che esistono moltissime variabili esogene che possono influenzarli.

In questa guida andiamo ad analizzare in particolare la Cina, l'India, l'Africa e il Sud America.

L'ascesa del dragone si è fermata: conviene ancora?

Il mercato azionario cinese sta attraversando una fase ribassista di moderata lunghezza, iniziata a febbraio 2021.

Se è vero che negli ultimi mesi la Cina ha regalato più delusioni che gioie agli investitori, è vero anche che agli attuali prezzi sembra quasi di acquistare a saldo.

Naturalmente le restrizioni imposte dal governo stanno zavorrando le performance, ma nonostante tutto la Cina continua ad essere un mercato interessante su cui investire, a maggior ragione oggi che i prezzi si sono abbassati.

India: una nuova opportunità o un rischio?

Uno dei mercati che ha saputo distinguersi maggiormente in tempi recenti è stato sicuramente il mercato azionario indiano.

Sebbene si trovi oggi dinnanzi ad un contesto poco appetibile (la pandemia ha messo in ginocchio la sanità e l'economia indiana), presenta ancora delle interessanti opportunità, specialmente per chi adotta una strategia Buy & Hold.

Si tratta, come detto, di un mercato oggi potenzialmente molto rischioso e forse si rischia di incappare in un errato tempismo rispetto a qualche anno fa. Resta tuttavia immutata la view a lungo termine, che vede l'Asia (e dunque l'India) primeggiare tra i mercati emergenti.

Africa: un mercato inesplorato

Anche nel continente africano è possibile individuare alcune interessanti opportunità che riguardano i listini azionari.

Se da una parte ci sentiamo di escludere l'Egitto, visto e considerato gli ultimi attentati che hanno avuto un impatto tanto nella popolazione quanto nel turismo, dall'altra vogliamo evidenziare un paese come il Sud Africa.

Si tratta di un ottimo mercato su cui investire a medio-lungo termine, sia per diversificare il portafoglio, sia per abbracciare un continente per certi versi inesplorato, ma potenzialmente con buone prospettive di crescita.

Prosegue la turbolenza sudamericana nei listini

Il Sud America sta attraversando gravi problemi a livello politico ed economico e la Borsa ne ha risentito di conseguenza In particolare, alcuni paesi come Brasile e Argentina hanno attraversato crolli di oltre 10 punti percentuali dall'inizio del 2021. I segnali di rischio sono ben marcati e non si intravedono all'orizzonte segnali di ingresso su questi mercati.

Secondo gli analisti finanziari serviranno ancora parecchi mesi (se non anni) per ripristinare l'equilibrio e far ritornare la fame di Sud America negli investitori e nei trader di tutto il mondo.

Per tutte le ragioni che abbiamo accennato, il Sud America non rappresenta oggi un mercato su cui suggeriamo di investire i risparmi di una vita, in parte per questioni tecniche, ma ancor di più per ragioni fondamentali.

Concludiamo la guida sui mercati emergenti ricordando che per abbracciare questi mercati e investire esistono molte piattaforme. Dai classici broker fino ad arrivare a software più o meno automatici come Bitcoin Prime. L'importante è informarsi, capire, leggere le recensioni e studiare tanto prima di iniziare ad investire.