Fotografia generale sull'RCA a Firenze: prezzi mediamente alti, consigli utili per risparmiare

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:01

Secondo uno studio condotto da Assicurazione.it, c'è stato un calo generale dei prezzi assicurativi che ha coinvolto tutta l'Italia.

Le fluttuazioni sono state ovviamente diverse da regione a regione, che hanno parametri profondamente diversi dettati dalle abitudini degli automobilisti e da altri fattori contingenti.

I costi si sono abbassati anche in Toscana, generalmente una delle più care in tutto lo Stivale.

La flessione è stata determinata dall'avvento della pandemia da Covid-19, che ha provocato fluttuazioni significative nella regione.

Per assicurare una vettura in Toscana a giugno 2020 bisognava pagare circa 585,86 euro, il 10,27% in più rispetto alla media nazionale.

Le cose oggi vanno un po' meglio: un'RC auto nella regione costava a giugno 2021 circa 472,69 euro, che comunque è superiore del 3,67% rispetto alla media nazionale.

Guardando l'andamento delle tariffe assicurative, da giugno 2020 fino a giugno 2021, si riscontra un andamento decisamente instabile.

Da luglio 2020 a novembre 2020 i prezzi sono stati costantemente al ribasso, anche se sempre sopra i 500 euro.

C'è stato un leggero aumento a dicembre 2020 ed un piccolo calo a gennaio 2021. I prezzi hanno poi continuato ad avere un'evoluzione decisamente altalenante nei mesi successivi.

Gli assicurati, a causa dell'isolamento forzato tra le quattro mura domestiche in seguito ai continui lockdown, ne hanno quindi approfittato per studiare soluzioni alternative e cercare partner affidabili per assicurare la propria vettura.

L'attenzione si è concentrata sulle compagnie maggiormente consolidate sul mercato, in grado di offrire soluzioni alternative capaci di adattarsi alle diverse esigenze a prezzi competitivi, senza rinunciare alla completezza ed alla qualità del servizio.

In tale contesto è cresciuto fortemente l'interesse per le garanzie accessorie, che offrono una copertura più ampia e consentono di plasmare la polizza in base al proprio stile di guida.

Alcuni brand, come Prima Assicurazioni, propongono ad esempio un'RC auto a prezzi scontati per riparazioni in centri convenzionati, avvalendosi dei servizi online e di un nutrito gruppo di agenti operanti direttamente sul territorio.

Tra le garanzie accessorie tradizionali la più richiesta è l'assistenza stradale, scelta nel 38,15% dei casi.

Una copertura consigliabile a tutte le categorie di automobilisti, poiché imprevisti come veicolo in panne o incidenti possono capitare a chiunque.

Per lo stesso motivo è opportuno valutare la sottoscrizione dell'infortuni conducente, che vanta in Toscana una penetrazione del 22,84%.

Questa copertura aggiuntiva tutela il conducente, anche se è stato coinvolto in un sinistro con colpa.

Leggermente più staccate la tutela legale (19,69%), il furto e incendio (12,4%), la cristalli (4,94%) e gli eventi naturali (1,98%).

Curiosità finali sulle preferenze dei toscani in fatto di vetture. La più guidata in assoluto è la Panda 2ª serie, seguita al secondo posto dalla Panda 3ª serie ed al terzo posto dalla Lancia Ypsilon 3ª serie.

A seguire la 500 (2007-2016) e la Grande Punto. Nella top ten ci sono anche veicoli stranieri come la Clio 4ª serie, la Fiesta 6ª serie e la Volkswagen Golf 5ª serie.