Rubriche : la lanterna



Giovani generazioni senza attributi: come faranno a combattere il fanatismo dei talebani del futuro?

venerdì, 27 agosto 2021, 16:47

di francesco pellati

Caro direttore,

seguo con ansia la baraonda afghana, non tanto per me che sono vecchio e non ho lunghi orizzonti prima di rendere l’anima a Dio, ma per figli e nipoti che abbiamo fatto vivere in un Nirvana di pace e benessere, con ogni diritto concesso e ogni desiderio appagato, il tutto a gratis: nessun impegno per meritarlo, nessun sacrificio per ottenerlo. Gli abbiamo tagliato gli attributi e ora gli lasciamo in eredità un mondo nel quale chi ha pochi attributi soccombe, figuriamoci chi non ne ha!

Ieri la nuova ISIS ha parlato con l’unica lingua che conosce: la morte dispensata a caso. Il mezzo consueto: i kamikaze che si immolano per la gloria di Allah.

Le vittime sono equamente distribuite: soldati USA, miliziani talebani, soprattutto inermi e incolpevoli civili. Biden difende le sue strategie, peraltro incomprensibili: combatteremo, puniremo, ma nel frattempo lasciamo in fretta e furia l’Afghanistan.

L’Afghanistan dei nostri giorni mi ricorda per un verso gli ultimi giorni del Vietnam, per altro verso il Muro di Berlino: ora la gente vuole scappare dal paradiso islamico come allora voleva scappare dal paradiso comunista.

Ma mi ricorda anche l’inglorioso 8 settembre ‘43 italiano: tutti a casa. Lo scioglimento dell’esercito italiano fu in tutto simile a quello odierno dell’esercito afghano. Ne nacque la guerra civile le cui conseguenze si fanno tuttora sentire pur a quasi ottanta anni di distanza.

Rammento a me e a chiunque ne abbia interesse due numeri afghani:

vita media anni 45. Pil pro capite 600$/anno. In Afghanistan si vive poco e male. Da sempre in balia di centinaia di clan che si combattono fra di loro.

I Talebani sono quasi tutti afghani anche se non tutti gli afghani sono talebani: a guardare i fatti pare però che la (stragrande) maggioranza afghana non si oppone al loro sistema.

I Talebani presero il potere in Afghanistan nel 1996 e lo tennero fino al 2001 macchiandosi di ogni misfatto: perfino l’ONU li ha classificati fra le organizzazioni terroristiche.

La guerra anti talebana fu iniziata nel 2001 da Bush padre per catturare Osama Bin Laden e i terroristi islamici che trovavano nel regime talebano rifugio e aiuti. In 10 mesi i talebani furono sconfitti ma sopravvissero nelle zone più impervie di un Paese impervio e nel vicino Pakistan affrontando condizioni di vita impervie, a proposito di attributi. Si mantennero invadendo di oppio e derivati il mondo intero e con l’aiuto dei correligionari sunniti: Arabia Saudita, EAU, e Pakistan (unici Stati che riconobbero il loro governo). I successori di Bush, compreso l’icona pacifista Obama, continuarono la guerra anche dopo l’esecuzione dell’odioso Bin Laden, fino ai giorni nostri nei quali, prima Trump patteggiò con i Talebani il ritiro delle truppe occidentali (riconoscendoli come interlocutori validi e affidabili!) e infine oggi con Biden che ha pronunciato appunto il “tutti a casa” di colpo e senza condizioni. l’U.E.? Non pervenuta.

L’auto flagellazione degli occidentali è motivata da queste ultime decisioni, ma gli afghani hanno avuto 20 anni per adottare almeno parte del modello offerto dagli occidentali con un impegno militare costato la vita a oltre 3590 soldati e 3800 “contractor”, cioè “soldati di ventura” moderni addestrati alla ”arte della guerra”, ma anche con imponenti aiuti economici e tentativi di proposte “culturali” antitetiche a quelle talebane.

Tutto inutile, gli esiti sono addirittura beffardi: gli armamenti occidentali sono ora in mano ai Talebani, le minoranze che avevano raccolto pur timidamente le proposte occidentali sono alla mercé di questi delinquenti, la nostra credibilità internazionale è scesa sotto lo zero a vantaggio di Cina, Turchia, perfino Iran! A parziale rappresentanza dei “valori occidentali” è rimasta la Russia! Corriamo il concreto pericolo che in mezzo alla povera gente che scappa dall’inferno afghano si mischino fanatici islamici (non islamisti, come prova a distinguere la narrazione della sinistra e di Papa Francesco) che a comando spalmeranno di morte e di terrore le nostre vite.

Sarebbe l’ultima trincea per le democrazie liberal o socialdemocratiche dell’occidente: la capacità di difendere almeno se stesse, dimenticando le manfrine interne, le preoccupazioni degli esiti elettorali di domani o di dopodomani. Con solenni promesse e proclami usati come uniche pallottole contro un nemico che usa pallottole vere e mortali.

Con grande cinismo politico gli attentati di ieri possono essere considerati una variabile di sistema perché mettono in discussione la capacità di governo dei Talebani. A nord del Paese il figlio del comandante Massud (avvelenato dal Al Qaeda, col probabile consenso dei Talebani) cerca di predisporre una esile linea di resistenza: vedremo se USA e alleati lo aiuteranno.

Nell’intero Paese le mortifere cellule ISIS sono una minaccia costante anche per i Talebani: quando si spara nel mucchio le identità della vittime sono del tutto trascurabili. I talebani non hanno quel futuro facile che immaginavano. Scenderanno a più miti consigli? Vedremo una alleanza di comodo fra Occidente e Talebani? Quali condizioni l’imbelle e irenista Occidente vorrà imporre ai Talebani?