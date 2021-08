Rubriche : lettere alla gazzetta



"Giulia Biagetti, un'attività di rilievo"

sabato, 7 agosto 2021, 16:43

di mauro mazzoni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione, giuntaci da Mauro Mazzoni, di una concertista lucchese, Giulia Biagetti, che da tanti anni rappresenta la nostra città e l'Italia all'estero:



"Se nella settimana precedente al ferragosto vi capitasse di passare qualche giorno in Germania, ebbene potrebbe essere l'occasione per ascoltare un bel concerto di una nostra concittadina.



Ormai, da tanti anni, con la sua attività concertistica, rappresenta Lucca e anche l'Italia all'estero. L'emergenza del covid 19 ha danneggiato anche lei riducendone drasticamente i concerti tra cui un'importante tournèe in Canada nel 2020.



In quest'anno, anch'esso pieno di incognite, Giulia Biagetti, l'organista della nostra cattedrale - è di lei che parlavamo -, all'inizio di Luglio ha tenuto due concerti in Svizzera; poi ai primi di Agosto, altri due concerti in Spagna in uno dei festival musicali più famosi, la "Quincena Musical de San Sebastian", esibendosi su due splendidi organi di Walker e Stoltz-Freres (chiese di San Ignazio di San Sebastian e di S. Ignazio di Loyola in Tolosa di Guipuzcoa) per arrivare proprio in questi giorni ad un'altra tournèe che terrà in Germania con un concerto nella cattedrale (Hofkirche) di Dresda l'11 Agosto (organo Silbermann 1755); a seguire poi il 13 Agosto nel Duomo di Berlino (organo Sauer, nel suo genere, tra i più famosi nel mondo) ed infine nel Kaiserdom di Konigslutter (organo Furtwängler und Hammer il 15 Agosto). Sono tutti appuntamenti in rassegne e festival di grande rilievo internazionale ed è significativa la presenza dell'organista della cattedrale di Lucca a rappresentare l'Italia in questi luoghi di grande e prestigiosa tradizione organistica.



In particolare è il concerto del 13 agosto nel Duomo di Berlino, che per il suo significato ed importanza, corona un'attività concertistica svolta da Giulia in area austro-tedesca nel corso di tre decenni.



Sembrava giusto quindi segnalare ai lettori questa presenza significativa che ovunque, trova sempre abbinato al proprio nome quello della nostra città".