La cosmesi a base di CBD: i benefici

lunedì, 2 agosto 2021, 08:21

La cura della nostra pelle è molto importante per preservarne la freschezza e lo splendore il più a lungo nel tempo. Una pelle sana dona alla nostra intera persona un aspetto sano, ci fa apparire più belli non solo agli occhi degli altri ma ne beneficia la nostra stessa immagine allo specchio.

Una pelle sana accresce la nostra autostima e ci fa stare bene per cui è importante curarla al meglio e con i prodotti giusti. I prodotti ideali per la cura della pelle non sono quelli che ci promettono risultati poco credibili sulla base dell'uso di preparati ricchi di agenti chimici e magari testati anche su poveri animali inerti usati come cavie.

I prodotti migliori che possono prendersi cura come si deve e nel modo giusto della nostra pelle sono quelli naturali. La natura ha messo a nostra disposizioni elementi nati da essa che possono essere opportunamente trattati per realizzare prodotti cosmetici senza effetti collaterali e naturali al 100%. Di questi fa parte il CBD, metabolita della canapa che, quando usato sulla pelle, la aiuta a essere più liscia, idratata e splendente.

E' possibile quindi rilassarsi con l'olio di Cbd che molti conoscono ma anche usare il CBD sulla pelle come crema cosmetica naturale. Scopriamo i benefici della cosmesi a base di CBD.

La cosmesi CBD

Il CBD è entrato anche nel campo della cosmesi naturale come ingrediente alla base dei suoi preparati. Con il CBD tra gli ingredienti vengono infatti preparati diversi prodotti cosmetici tra cui in particolare creme antirughe efficaci che restituiscono alla pelle il turgore perduto, che riempiono le linee di espressione levigando il volto dai segni del tempo.

Di queste beauty tendenze ne aveva parlato già l'Ansa diversi anni fa. E il trend continua con le proposte di prodotti a base di CDB per la beauty rotine quotidiana come struccanti, creme e balsami per il corpo, sieri e oli specifici per il contorno occhi.

I benefici

I benefici dei preparati cosmetici a base di CBD risiedono innanzitutto nel fatto di mettere sulla pelle un prodotto assente da sostanze nocive artificiali come possono essere la paraffina, i parabeni, il silicone o i profumi sintetici. I cosmetici a base di CBD contengono il cannabidiolo in combinazione con sostanze naturali come la calendula, l'alore vera e la lavanda.

I cosmetici a base di CBD aiutano la pelle a ritrovare la lucentezza perduta, la proteggono dalle radiazioni dei raggi UV, dall'inquinamento, dallo stress. Il CBD per la pelle ha azione antiossidante, anti età, lenitiva, antinfiammatoria. Il risultato è una cute più giovane e fresca.

I cosmetici a base di CBD si prestano alle esigenze di ogni tipo di pelle, in particolare di quelle mature, che possono essere curate con le specifiche creme antirughe CBD. I prodotti cosmetici CBD sono efficaci per l’utilizzo quotidiano, per aree specifiche del viso e per il corpo. Una cosmesi naturale al CBD può essere adoperata come cura preventiva antietà e idratante e come rimedio per pelli esigenti.