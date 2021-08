Rubriche



Le sopracciglia iper realistiche? Il microblading

mercoledì, 11 agosto 2021, 13:50

La volta del tatuaggio sopracciglia è sempre più diffusa negli ultimi anni, ma se fino a qualche anno fa si ricercava un effetto un po' fake, oggi invece va di moda il risultato più naturale possibile.

Di conseguenza oggi si parla di tatuaggio sopracciglia iperrealistico il cui risultato è ottenibile attraverso la tecnica microblading.

Il microblade sopracciglia consiste in uno strumento che ricorda il bisturi, estremamente preciso e dotato di aghi sottilissimi che trasmettono nella pelle un pigmento naturale e non tossico dello stesso colore delle sopracciglia. Attraverso questo strumento, l'operatore riproduce i singoli peli delle sopracciglia disegnandoli sull'arcata, ottenendo così un risultato estremamente naturale anche se visto da vicino.

La tecnica pelo per pelo è sicuramente quella più lunga e più complessa, richiede una certa conoscenza da parte dell'operatore sulla forma delle sopracciglia e anche sull'affetto e sulla forma finale che il cliente richiede. Pur richiedendo più tempo, questa tecnica è senza dubbio soddisfacente per coloro che non vogliono sopracciglia dall'effetto sfumato o monoblocco, pensi un sopracciglio assolutamente naturale, appunto composto da un singolo pelo che viene tatuato dall'operatore.

Per disegnare ogni singolo pelo, l'operatore e studia la direzione dei reali peli delle sopracciglia e ottiene così un sopracciglio tatuato ma assolutamente delicato e naturale, indistinguibile da uno vero anche da breve distanza. Ovviamente la forma può essere più o meno grande rispetto al sopracciglio naturale, anche a seconda dei desideri e delle esigenze del cliente. Vediamo ora per chi è indicata questa tecnica e quanto costa effettuarla.

Per chi è indicata la tecnica microblading

A chi è rivolto il tatuaggio sopracciglia iperrealistico? Una soluzione di questo tipo è spesso ricercata da quelle persone che abbiano delle sopracciglia assenti, estremamente sottili, magari perché hanno abusato della pinzetta o perché hanno delle malattie. Chiunque abbia sopracciglia estremamente fini o senza forma, che quindi sono poco armoniche sul viso, può ricercare e trovare in questo trattamento beauty una soluzione perfetta per restituire armonia allo sguardo in modo assolutamente naturale. Anche i pazienti che soffrono di alopecia possono trovare nel microblading la soluzione perfetta se non vogliono aspettare la ricrescita del pelo. Questa tecnica è perfetta anche perché abbia sopracciglia belle, ma non abbastanza folte o compresenza di buchi o diradamenti.

Quanto costa la tecnica sopracciglio pelo a pelo

Il costo per questa tecnica è diverso a seconda delle competenze dell'operatore e della città di riferimento, in generale sta sui 450 - 500 €. La durata di questa tecnica è, come tutti i casi il tatuaggio sopracciglia, circa di 10 o 12 mesi al massimo, che dipendono anche da caratteristiche come l’età del cliente, il tipo di pelle, eventuali trattamenti per la pelle e via dicendo.

Oggi come oggi, grazie alla formazione, sempre più operatori possono garantire un risultato di sopracciglia iperrealistiche estremamente naturale. Tuttavia vi consigliamo di informarvi sempre molto bene sulle competenze ed esperienze dell'operatore al quale vi rivolgete. Non accontentatevi, ricercati gli operatori più esperti sul mercato per ottenere il risultato estremamente naturale e duraturo nel tempo.