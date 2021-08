Rubriche



Mercati azionari: ecco i titoli da monitorare oggi per iniziare a investire

lunedì, 23 agosto 2021, 01:47

La finanza, per quanto possa apparire un argomento ostico a chi non ha una grande competenza, esercita un grandissimo fascino su tantissime persone. Sebbene le ultime statistiche confermino l’avversione al rischio ed alle perdite e la preferenza per investimenti “sicuri” come i buoni postali o i titoli di Stato, anche in Italia cresce la percentuale delle persone interessate ai mercati azionari.

La diffusione del trading online ha senza dubbio giocato un ruolo importantissimo in questo passaggio, visto che rende molto più semplice l’accesso ai titoli quotati in borsa.

Come avvicinarsi ai mercati finanziari

Nonostante ci sia una maggiore consapevolezza sul trading online rispetto a qualche anno fa, è bene ricordare come non ci si debba avvicinare ai mercati finanziari (ed in particolare a quello azionario) senza avere un’adeguata preparazione.

È un tipo di approccio controproducente, perché di sicuro non porta ad alcun risultato: è vero che gli investimenti in azioni possono essere molto redditizi, ma solo se si sa cosa fare e quando farlo.

Lo studio è importantissimo per poter capire quali azioni monitorare e quando comprarle.

Per questo prima di inaugurare la propria carriera di investitore sarebbe opportuno informarsi bene, prediligendo approfondimenti dedicati appositamente a chi parte da zero, come la guida “comprare azioni per principianti” proposta da borsamercato.com, portale specializzato dedicato al mondo della finanza.

L’importanza dell’informazione

Come anticipato, uno degli errori più comuni commessi dai trader inesperti è quello di comprare titoli che non si conoscono. Per capire se un’impresa è in grado di generare profitti il buon investitore si informa: il web, sia tramite i siti ufficiali delle aziende che tramite i portali specializzati sui mercati azionari, è una preziosa miniera di risorse.

Quali titoli puntare per iniziare ad investire

Di solito i principianti, prima di aver appreso bene come capire quali titoli monitorare, scelgono di acquistare le azioni di società famose, che garantiscono una buona solidità.

I nomi che circolano sono più o meno sempre gli stessi, a partire da Amazon per arrivare fino alla Apple, passando per Facebook, Microsoft, Disney e Alphabet. Sono tutte imprese ultra-note ma sono anche realtà che hanno ben chiari i concetti di crescita ed innovazione.

I prezzi di questi titoli però non sono alla portata di tutti, soprattutto per chi muove i primi passi e non dispone di un capitale importante. Per questo il trading viene preferito all’acquisto diretto delle azioni: consente di investire in tutti i titoli tramite strumenti finanziari derivati che replicano l’andamento dell’asset sottostante, che in questo caso è il titolo di una di quelle grandi società menzionate in precedenza. Con la pratica si imparerà a scegliere le azioni da monitorare per ottenere dei buoni risultati.