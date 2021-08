Rubriche



Mesi dopo il crollo, le criptovalute stanno tornando a crescere

giovedì, 19 agosto 2021, 12:28

Sebbene la ragione dell'aumento dei prezzi rimanga poco chiara, un fattore che ha sicuramente avuto un ruolo è la recente difesa della criptovaluta tra gli investitori finanziari influenti.

Mesi dopo il crollo di maggio, guidato in gran parte dalle azioni del CEO di Tesla Elon Musk, la criptovaluta sta tornando alla ribalta. Nell'ultima settimana, i prezzi di Bitcoin e di altre valute virtuali sono aumentati in modo significativo. La capitalizzazione di mercato totale per tutte le valute ha ora raggiunto i $ 2 trilioni.

La valuta che ha ottenuto i risultati migliori in questo paniere è stata Dogecoin, che ha superato brevemente $ 0,70 per moneta, rispetto a $ 0,005 per moneta il primo giorno dell'anno. Se un investitore avesse investito $ 1.000 nella valuta, avrebbe guadagnato $ 120.000 se avesse venduto.

Dopo che Musk ha fatto una battuta sul token al Saturday Night Live, i prezzi sono crollati a $ 0,70 alla fine di giugno. Il crollo ha interessato anche altre valute. Bitcoin, che Musk ha definito dannoso per l'ambiente, è sceso da $ 63.000 ad aprile a $ 29.000 a luglio. Ethereum, un terzo importante token è sceso da oltre $ 4.000 per token all'inizio di maggio a meno di $ 1.800 a luglio.

Da allora, tutte e tre le valute sono rimbalzate. Bitcoin viene scambiato per circa $ 47.000 mentre Ethereum è a quasi $ 3.300. Dogecoin ha visto uno dei più grandi rimbalzi dal suo crollo, quando ancora una volta ha superato la soglia dei 30 centesimi.

Gli aumenti di prezzo

Sebbene la ragione alla base degli aumenti dei prezzi non sia chiara, un fattore che ha sicuramente avuto un ruolo è stata la recente difesa della criptovaluta da parte di influenti investitori finanziari tra cui Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks e sostenitore di lunga data delle criptovalute.

Cuban, che ha descritto Dogecoin come la valuta più forte e ha annunciato che la merce Mavericks sarebbe stata ridotta per gli americani che l'hanno acquistata con Dogecoin il 12 agosto. I commenti hanno rapidamente suscitato l'approvazione di Musk e hanno alimentato un aumento del 6% del prezzo di scambio della valuta.

Dogecoin, un token il cui logo è basato sul meme Internet "Doge" del 2010, è stato originariamente creato come una criptovaluta scherzosa, parodiando sforzi più noti come Bitcoin.

E’ sempre possibile acquistare Bitcoin e altre criptovalute usando piattaforme come BitIQ, che sono facili da usare, semplici e veloci.

L'aumento di valore del 12.000% della valuta tra gennaio e maggio lo ha reso più noto. Tuttavia, segue ancora Bitcoin in termini di capitalizzazione di mercato (o il valore totale di tutte le monete in circolazione).

Musk e Cuban sono stati accusati di "gonfiare" il valore di Dogecoin. Hanno usato le loro piattaforme per aumentare artificialmente il valore del token e le loro partecipazioni in esso. Sebbene entrambi abbiano negato le accuse, è probabile che avrebbero potuto farlo.

La Securities and Exchange Commission, che limita rigorosamente le informazioni relative al mercato azionario – e le cui regole Musk è caduto in disaccordo nel 2018 – non regola la criptovaluta.

I notevoli alti e bassi di Bitcoin

Tom Woodcock afferma che il viaggio di Bitcoin per diventare la criptovaluta più popolare al mondo è stato turbolento.

Bitcoin è stato lanciato nel 2009. All'epoca non esisteva alcun tasso di cambio o valore. Un tentativo iniziale di vendere 10.000 Bitcoin, valutati a $ 600 milioni nell'aprile 2021 è fallito perché non è stato possibile trovare alcun acquirente.

Nel maggio 2010 sono state acquistate due pizze per 10.000 BTC a Jacksonville, in Florida. Un Bitcoin valeva quindi $ 0,01. Bitcoin ha finalmente raggiunto la parità con il dollaro USA nell'aprile 2011.

Di conseguenza, la crisi finanziaria di Cipro del 2012-13 ha causato il primo grande picco: il valore di un Bitcoin è passato da $ 1 nell'aprile 2011 a $ 1.242 nel novembre 2013. Qual è la ragione? Come mai?

Nonostante un leggero calo nell'aprile 2014, il valore di Bitcoin ha raggiunto i 2.000 dollari a maggio 2017 e l'astronomico 19.700 dollari il 17 dicembre 2017. La nuova valuta non è riuscita a superare la prima regola dei mercati: ciò che sale deve scendere. Bitcoin ha perso un terzo del suo valore entro 24 ore il 22 dicembre 2017.

È sceso del 50% in soli 16 giorni. A dicembre 2018, il suo valore era di $ 3.300. Il valore di Bitcoin ha oscillato durante la pandemia di Covid-19. Tuttavia, a metà del 2020 aveva superato il suo record precedente e ora veniva scambiato a oltre $ 41.000.

Il prezzo di Bitcoin è salito ancora una volta dopo che Elon Musk e Tesla hanno effettuato investimenti in esso nel febbraio 2021. Ad aprile, il suo valore aveva superato i $ 60.000.

Altro caos era all'orizzonte: il giro di vite del governo cinese sulla criptovaluta e le voci secondo cui Tesla avrebbe liquidato le sue partecipazioni in Bitcoin hanno portato il valore del Bitcoin a scendere sotto i $ 30.000 a maggio.

Da allora, si è ripreso e un Bitcoin è attualmente pari a $ 33.000