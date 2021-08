Rubriche : lettere alla gazzetta



"Petrognano, terra di nessuno"

venerdì, 20 agosto 2021, 14:32

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, firmata da alcuni cittadini della frazione di Petrognano, in cui si denuncia il disinteresse dell'amministrazione comunale di Capannori nei confronti del paese nel quale abitano:



"Siamo un gruppo di cittadini capannoresi e scriviamo dalla frazione di Petrognano. Vogliamo sottolineare il grave disinteresse dell'Amministrazione comunale nei confronti del nostro paese, decisamente​ abbandonato a se stesso​ ed ai​ problemi che ha. Nessuno si preoccupa di dare un'immagine decorosa​ a questa zona, che pure è frequentata anche da turisti, specie in estate.



Basta pensare all'erba​ alta lungo la strada, brutta e pericolosa per la visibilità, al muretto franato a "colle a Tofori", da 5/6 anni in queste condizioni, senza che il Comune intervenga per sistemarlo. Parliamo poi del cimitero, dove si evidenziano perdite di acqua all'esterno, tombe a rischio di crollo, basamenti dei forni sconnessi e un'area di parcheggio maltenuta. La Ruga antica ed il percorso del sentieri sono sporchi e coperti dall'erba alta; ci sarebbe pure una bella Fontana con un vecchio lavatoio, che però non viene ripristinato in funzione. Insomma, possibile che niente interessi a nessuno?! Eppure, l'anno scorso alcuni esponenti dell'attuale amministrazione erano venuti a proporci progetti, anche ambientali, alquanto importanti, rimasti però sulla carta, sì da sembrare una presa di giro che non dimenticheremo.



Tanto più che, per altri pur piccoli paesi, questo non succede affatto. Prendiamo ad esempio S. Gennaro con le sue iniziative sempre sostenute su Palazzo Boccella, dove la situazione è ben diversa. Se l'Amministrazione Comunale applica un pò ovunque la regola di distinguere tra Figli e Figliastri, è chiaro che noi, a Petrognano, siamo trattati da Figliastri.



Nessuno però venga a chiederci baci e abbracci di riconoscenza".