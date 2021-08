Rubriche



Scopriamo insieme il needling

mercoledì, 11 agosto 2021, 13:46

Negli ultimi tempi, sembra che gli aghi siano diventati l'oggetto più amato dalle donne. E dire che tante di noi temono le siringhe con tutte le proprie forze! Ma siamo ben disposte a sottoporci a tatuaggi, dermopigmentazioni, ricostruzioni sopracciliari... tutte cure estetiche che prevedono l'ago come protagonista. Tra le tante tecniche di needle (ago, appunto, in inglese) c'è il Needling.

Lo dice la parola stessa: aghi, lavorare con gli aghi, aghi a più non posso. E infatti il Needling si pratica con una ruota chiodata ... ma niente paura, non ha nulla a che vedere con le torture medievali. È qualcosa di molto più sofisticato e certamente molto più benefico per la pelle e per la nostra salute. Anche per l'autostima, dato che aiuta a eliminare gli inestetismi del viso. Scorpiamo insieme qualcosa in più.

Come funziona il Needling

Il Needling si pratica con un piccolo rullo punteggiato di minuscoli aghetti, che si passa sul viso con mosse ben studiate allo scopo di creare proprio delle mini lesioni sulla superficie della pelle (vedi come funziona su https://www.rigenera-microneedling.it/ ). Ciò consente un rapido e profondo assorbimento delle sostanze curative che vi vengono spalmate sopra. In poche parole, il rullo apre la via diretta ai farmaci o alle creme che raggiungono il problema senza dover attendere di essere assorbiti, risolvendolo in poco tempo.

Esistono tre livelli di Needling, di cui soltanto il primo è fattibile dall'estetista. Il Needling Cosmetico si esegue con un rullo (dermaroller) armato di aghi minuscoli, meno di un millimetro di lunghezza. Si sterilizza immergendolo nell'alcol normale che tutti abbiamo in casa e si può utilizzare anche da soli - sebbene sia sempre saggio rivolgersi a un esperto.

Il Needling Medico è un rullo con aghi lunghi più di un millimetro. Chi lo utilizza deve essere in possesso di licenza di tatuatore o deve essere un medico. Questo rullo incide più in profondità e dunque deve essere maneggiato da gente competente.

Il Needling Chirurgico è un trattamento estremo, che prevede una sala operatoria, aghi lunghi anche 3 mm e un copioso sanguinamento della pelle che va gestito da professionisti esperti, possibilmene chirurghi estetici.

A cosa serve il Needling

Il Needling agisce su importanti problemi estetici della pelle. Ad esempio, per spianare rughe importanti, cicatrici profonde. Per guarire acne, smagliature, macchie solari. Di solito è bene ricorrervi solo se il difetto è talmente grave da impedire una vita normale, o una serena visione delle cose da parte del soggetto.

Il Needling Cosmetico è leggero e si può ripetere anche una volta alla settimana. Quelli di tipo medico e chirurgico richiedono tempi di "riposo" più lunghi prima dei ritocchi o della seconda seduta. In linea di massima, anche se il Needling Cosmetico è alla portata di tutti è bene sempre non esagerare e consultarsi prima con un esperto o con un estetista, per evitare danni estetici.

Consigli preziosi

Dopo l'uso del Needling sono vietati i cosmetici effetto scrub e qualsiasi trattamento possa sollecitare e irritare ancora di più la pelle. Il trucco è bandito per alcuni giorni. Per lo stesso motivo è bene non esporsi al sole per tre o cinque giorni. Quando ricomincerete a usare cosmetici, attenzione a quelli a base di alcol.

Per intervenire su piccoli difetti singoli, una seduta di Needling può costare tra le 150 e le 200 Euro. Se invece si deve risolvere un problema vasto, come la cellulite, le macchie, le rughe, i costi possono salire a una media di 400 - 600 Euro! Il trattamento non è doloroso. Anche quello chirurgico viene fatto in anestesia - locale o totale - per cui non si sente alcun fastidio. Si tratta certo di lesioni alla pelle, dunque il consiglio è sempre quello di parlare col medico in caso di allergie o altri problemi precedenti.