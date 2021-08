Servizi inusuali analoghi alla video chat di Omegle

Rubriche



La video chat anonima Omegle è considerata la prima chat roulette della storia. Dal momento del lancio, nel marzo 2009, non ha subito molti cambiamenti. Gli sviluppatori non sentono ancora la necessità di implementare nuove funzionalità e capacità per gli utenti. Da un lato, questo è un punto di forza. Omegle rimane un classico collaudato senza fronzoli. Ma dall'altro, questo classico ha già perso l'interesse degli utenti Internet moderni i quali sono diventati più esigenti nella scelta dei servizi. Pertanto, tendono a cercare alternative a Omegle con funzionalità avanzate, ricerca degli interlocutori più semplice e,naturalmente, un'interfaccia moderna.

Oggi ci sono molti siti simili a Omegle: dozzine dei quali sono molto noti e centinaia invece lo sono meno. Vogliamo analizzare i più inconsueti: quelli che si distinguono davvero da Omegle possedendo funzioni e caratteristiche uniche. Siamo sicuri che troverai qualcosa di interessante per te.

Alternative a Omegle inusuali

Quasi tutte le chat video elencate di seguito hanno una funzione di chat roulette di base: ti connette con utenti a caso. Andremo a vedere le caratteristiche uniche che distinguono l'uno o l'altro sito da Omegle.

Emeraldchat

Una delle caratteristiche principali di Emeraldchat è la valutazione del karma (livello di coinvolgimento) dell'utente. Per le azioni sul sito, puoi guadagnare punti karma o essere rimosso in caso di violazioni e così via. Più alto è il tuo karma, maggiore sarà la priorità attribuita da Emeraldcha e di conseguenza, gli interlocutori saranno collegati a te più velocemente. Inoltre, nella maggior parte dei casi,anche queste persone avranno un buon karma. Questo, chiaramente è molto utile poiché previene la comunicazione con possibili personalità dubbie.

Oltre al karma, Emeraldchat ha alcune altre caratteristiche interessanti. Ad esempio, l'Emerald Hall of Fame. Per entrarci, devi pagare, ma il tuo nome verrà visualizzato nella parte superiore della pagina. Questa è una specie di pubblicità. Emeraldchat offre anche l'opportunità di fare donazioni se vuoi sostenere il progetto e aiutarlo a svilupparsi.

Tinychat

Tinychat non è esattamente la classica alternativa a Omegle. Qui, la comunicazione avviene nel formato della trasmissione video, a cui possono connettersi altri utenti. Questo è un servizio utile per coloro che vogliono raccontare se stessi e le proprie vite a un ampio pubblico, per essere sotto i riflettori, e potenzialmente anche per guadagnare con la propria popolarità.

Detto questo, la maggior parte delle funzionalità di Tinychat sono a pagamento. Nella tariffa premium, puoi unirti a più di una stanza (trasmissione) e nella tua stanza puoi trasmettere video senza restrizioni. Puoi anche inviare regali virtuali in cambio di denaro in modo completamente anonimo. Tinychat ha il proprio sistema di coins e punti.

Monkey.cool

Si tratta di un sito analogo a Omegle e piuttosto interessante, caratterizzato da un paio di funzionalità esclusive come per esempio la modalità Duo che ti permette di invitare un tuo amico a una chat video inviandogli un collegamento. A questo punto Monkey.cool ti metterà in contatto con uno sconosciuto. Questa può essere definito un servizio non comune che aiuta a diversificare la comunicazione.

Inoltre, con un costo aggiuntivo, puoi aggiungere un'esclusiva icona "Corona" al tuo profilo (Monkey Plus) per distinguerti dagli altri utenti e attirare più attenzione.

Chatous

La prima caratteristica di questa chat video è che è disponibile solo per smartphone. Chatous non possiede una versione web. Inoltre, la sua funzionalità è anche diversa dalla maggior parte delle classiche chat roulette. Ad esempio, qui puoi inviare brevi video e messaggi vocali, cercare utenti per Paese o anche nella tua regione. Chatous è una comoda alternativa a Omegle per coloro che desiderano avere funzionalità avanzate e non limitarsi a conoscenze occasionali

CooMeet

La chat video di CooMeet è specifica per gli appuntamenti con le donne. La caratteristica principale di https://coomeet.com/it/omegle è che qui ogni donna deve confermare i dati al momento della registrazione.

Per questo motivo, non ci sono profili falsi e bot nella chat video e tutti gli interlocutori sono donne reali. CooMeet supporta tutte le lingue più diffuse e funziona perfettamente sia dal computer che dallo smartphone. In aggiunta, per una comunicazione ancora più completa, sono disponibili applicazioni mobili. Inoltre, CooMeet ha un programma di affiliazione originale: puoi ottenere denaro sul tuo account per ogni utente acquisito tramite il link di riferimento. Non è una cattiva opzione per coloro che non sono unicamente focalizzati a incontrare donne interessanti, ma anche a guadagnare qualche soldo.

Più funzioni, più opportunità

Le alternative di Omegle offrono davvero molti strumenti unici per trovare interlocutori, appuntamenti e trasferire la comunicazione nella vita reale. Sebbene sia diventato un vero classico tra le chat video anonime, Omegle ha molti limiti e svantaggi. Gli sviluppatori non sentono la necessità di modernizzare le loro risorse, rilasciare versioni mobili, aggiungere un filtro di genere e così via.

Se vuoi ottenere il massimo dalla comunicazione su Internet e non sprecare il tuo tempo a parlare con persone poco raccomandabili, ti consigliamo vivamente di provare siti equiparabili in alternativa a Omegle. Attraverso questi siti, puoi trovare rapidamente interlocutori del sesso opposto, cercare amici con gli stessi interessi e comunicare con persone del tuo Paese, regione o città. Forse oggi troverai il tuo futuro migliore amico o la tua anima gemella. Perché non provare adesso? Inoltre, ci sono molte più eccellenti alternative a Omegle tra quelle che abbiamo nominato. Scegli la migliore e comunica con piacere!