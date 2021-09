Rubriche



Alcuni dei tanti benefici per chi pratica i seguenti sport

martedì, 14 settembre 2021, 11:43

Nell’ultimo periodo molte persone scelgono il comfort al posto di fare un’attività al’aperto, come ad esempio un’uscita in natura oppure praticare uno sport. Questo è dato anche dall’innovazione della tecnologia che ti offre la possibilità di fare le cose in casa piuttosto che fuori. Infatti le persone spendono molto più tempo nella propria abitazione, e hanno rivolto la loro attenzione verso i videogiochi oppure anche verso i giochi online, come lo slot gallina. Altri invece preferiscono guardare un bel film o iniziare una serie TV, invece di uscire fuori. Tutto questo può sembrare molto accattivante ma, d’altra parte è importante fare qualche sport all’aperto. Basterebbe anche solo una camminata per muoversi e prendere un po' di aria fresca. In seguito vedremo alcuni tipi di sport e i benefici che questi portano alla nostra salute.

Giocare a calcio porta i suoi benefici

Si sa chegiocare a calcio a livello agonistico richiede molta forza di volontà per arrivare ad essere il migliore e perciò tutti devono dare il meglio di loro. Questo sport è anche un gioco di squadra alla fine, dopo che uno capisce come i propri compagni giocano, si ha un meraviglioso ritmo nel gioco e questo può favorire la vittoria della squadra. Oltre al fatto che puoi socializzare con i propri compagni e legare amicizie, un aspetto molto importante è che, nel tuo percorso imparerai tantissime abilità che con il tempo continueranno a diventare sempre di più. Inoltre la tua coordinazione migliorerà lungo la strada, questa sarà alimentata dal fatto che uno si deve concentrare molto sulla palla, ma allo stesso tempo sugli altri giocatori per non perderla. E gli ultimi benefici sono quelli che penso tutti sappiamo, cioè che aumenta la forza muscolare e ossea, e aiuta alla perdita di grasso e a tonificare i muscoli. Non devi giocare a calcio a livello agonistico per ottenere questi vantaggi, puoi farlo anche solo qualche volta a settimana, vedrai un cambiamento sicuro.

I benefici che il tennis porta alla persona

Come anche altri sport, il tennis porta dei benefici sia alla nostra mente sia al nostro corpo, anche se questo venisse giocato in una competizione o anche solo per divertimento. All’inizio può sembrare difficile giocare, ma una volta che capisci le regole e il modo in cui questo viene giocato, ci prendi la mano e diventa semplice. Uno dei tanti vantaggi è quello di aumentare la potenza del cervello, infatti giocare a tennis richiede un certo livello di creatività. Inoltre questo implica il pensiero tattico e quello del pianificare tutte le parti del corpo, il che migliora anche lo spirito critico quando crea delle connessioni nel cervello. Oltre a ridurre il grasso, praticare tennis ti aiuta anche a non perdere massa ossea perchè questo richiede lo stretching che a sua volta ha bisogno di tutto il corpo per avvenire. In questo modo uno migliora la propria flessibilità, l’equilibrio e la coordinazione, oltre a rafforzare i muscoli che man mano che il tempo passa diventano più flessibili.

Nuotare, un sentimento di leggerezza

Ilnuoto è uno degli sport di cui non si parla molto, come del calcio, del basket oppure del tennis, ma anche questo è uno molto importante. Infatti questo aiuta il nostro corpo sia per quanto riguarda l’esterno sia per quanto riguarda l’interno. Con questo voglio dire che ci aiuta a bruciare i grassi, dato che è necessario attivare tutto il corpo per quest’attività, ma partecipa anche nell’aiutare il nostro sistema cardiovascolare. Nuotando rafforzi i tuoi polmoni e molto importante, il tuo cuore, e alcuni ricercatori hanno menzionato il fatto che questo sport potrebbe ridurre il rischio di morte. Altri studi ancora, hanno portato alla dimostrazione che nuotare può aiutare molto a controllare la glicemia ma anche a ridurre la pressione sanguigna di una persona. Ilnuoto, come d’altronde qualsiasi altro sport può essere praticato a livello competitivo oppure come un’attività ricreativa, per rilassarsi e sentirsi bene. Questo presenta diversi stili e alcuni dei più comuni nel nuoto ricreativo sono i seguenti: stile libero, dorso, rana e lato laterale. Per quanto riguarda gli stili di nuoto praticati a livello agonistico, sono: stile libero, dorso, rana ed in più anche la farfalla.

Se sei stanco di stare in casa, a fare le solite cose, prova ad uscire e iniziare a praticare uno di questi sport, o un altro qualsiasi, non è molto importante lo sport che scegli. Quello che è veramente importante è essere consapevoli che dobbiamo fare attività ricreative che aiutino il nostro corpo e i nostri muscoli a diventare più forti.