Rubriche : lettere alla gazzetta



"Aldo Grandi lei è un frustrato che non rispetta i giovani e le loro proteste"

domenica, 26 settembre 2021, 16:07

di alice baldocchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa simpatica e arrabbiata lettera inviataci da una delle manifestanti dell'altra mattina per lo sciopero contro il clima:

Salve, ieri sera mi sono imbattuta nell'articolo (se tale può essere definito) di Aldo Grandi relativo alla manifestazione contro il cambiamento climatico. Ciò che da una prima lettura mi è sembrato di capire è che il ''giornalista'' in questione sia oggettivamente frustrato. Infastidito da una cittadinanza giovane e attiva che studia e cerca nel suo piccolo di cambiare il corso delle cose ma che pur troppo (o per fortuna) è ideologicamente lontana da lui.

Leggendo le sue parole ho ritrovato molti luoghi comuni, spesso sconnessi; frasi sentite e risentite ed estrapolate dai soliti comizi di leader politici che, di prestigioso hanno più il modo di dire stronzate che la professionalità. (scusate il francesismo)

L'informazione è alla base della cultura sociale e deve, a mio avviso, essere uno strumento di crescita e conoscenza per qualsiasi lettore. Il giornalista ha in mano un'arma potentissima e non ritengo sia proficuo utilizzare il proprio potere mediatico per attaccare giovani che si impegnano.

Detto ciò volevo porvi qualche interrogativo su frasi che, a noi lettori, sono state troppo chiare e chiederne la spiegazione.

1 - definire l'italia una ''sfasciata penisola'' perché?

2 - mettere in paragone studenti che manifestano pacificamente nel 2021 con studenti manifestanti durante gli anni di piombo, periodo di violenza, terrorismo e lotte armate. perché?

3 - inserire caoticamente la frase ''facile manifestare quando si ha la pancia piena e qualcuno che ti protegge e ti fa trovare da mangiare''. perché?

4 - cosa significa nel contesto del discorso ''mezzo burqa''?

5 - quale dovrebbe essere il nesso tra ''aprirebbero casa a cani e porci'' e ''consumare meno''?

Tralasciando l'analisi della chiusura dell'articolo vorrei chiedere a voi, redazione dell Gazzetta di Lucca, come sia possibile che un giornalista (forse bravo ai tempi degli anni di piombo) continui a finire in prima pagina con parole mediocri e irrispettose.

Risponde il direttore: cara Alice, Aldo Grandi ai tempi degli anni cosiddetti di piombo era un adolescente o poco più. Per tutto il resto sarà lui a scrivere quel che lei chiede.