'Appello di un vecchio arnese del centrodestra (leghista) a provare a vincere, finalmente, le elezioni comunali del capoluogo'

giovedì, 16 settembre 2021, 08:55

di francesco pellati

Caro Aldo,

ti sono grato perché dai sempre spazio alle mie opinioni, come del resto dai spazio alle opinioni di chiunque: è uno dei meriti del tuo giornale. Ti sono anche grato delle lusinghiere note con cui spesso accompagni la pubblicazione di tali mie opinioni.

Dissento invece dal titolo che hai dato alla mia ultima riflessione circa la ricerca del candidato sindaco di cdx a Lucca, delle difficoltà interne e dei tempi.

Le mie considerazioni sono di ordine generale, di metodo, di tempi, non si riferiscono a singoli cognomi. Sono in realtà un appello di un vecchio arnese del centrodestra (leghista) come il sottoscritto a provare a vincere, finalmente, le elezioni comunali del capoluogo.

Quanto a Pardini non mi sottraggo: mi sembra un candidato che dispone di buoni titoli, che per brevità non elenco, per essere sostenuto dal cdx e, se eletto, per ben governare. Non escludendo però che il cdx lucchese possa trovarne di ancor migliori, ma alla svelta! L’opinione è personale e non politica: ho rinunciato da un paio di anni a ruoli politici attivi, oggi nella responsabilità di altri amici.

Ma conosco, per averle vissute, le vicissitudini interne alle coalizioni, dove la “bandierina” sul candidato ha un paio di valenze: - una valenza difensiva, nel senso di costituire il minor pericolo possibile per l’attuale leadership del partito, quale che sia, anche in prospettiva futura - È un trofeo che serve a chi se lo aggiudica, da far pesare all’interno del suo partito a prescindere dal valore del candidato.

Ho esposto e ribadisco il timore che le manfrine di sicuro dilatano i tempi e sono elemento gravemente ostativo alla campagna elettorale di qualunque candidato. Che portino a mediazioni al ribasso, magari giustificate dagli scambi interni alla coalizione: io ti do Lucca se tu mi dai quest’altra città. Che la conquista del candidato non sempre ha esiti positivi per chi se la è aggiudicata: se il candidato è un brocco e perde la gara, la conquista iniziale si tramuta in sconfitta successiva e nel conseguente redde rationem interno: contrariamente a quanto affermava Napoleone, in questo caso la sconfitta non sarebbe orfana ma avrebbe un nome e un cognome che ne risponderebbe. Infine e soprattutto che le manfrine portino il cdx a un’altra sconfitta.

Per questo e magari per il timore che Pardini diventi un “cavallo zoppo” senza che il cdx riesca a proporre un cavallo vincente, rinnovo, nel mio piccolo, l’appello al cdx: fate presto a scegliere un candidato che serva al buon governo della città. Fate prevalere l’interesse generale a quello partitico: i lucchesi ve ne saranno grati ed esprimeranno con i voti la loro gratitudine.