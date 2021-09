Rubriche



Appuntamenti virtuali: è possibile trovare l’amore online?

giovedì, 2 settembre 2021, 09:14

All’estero le app d’incontri vanno molto di moda, soprattutto per gli incontri occasionali, ma in Italia c’è ancora una discreta reticenza soprattutto da parte delle generazioni più mature; davvero è impossibile trovare l’amore online?

Come gli appuntamenti online stanno influenzando le nostre relazioni personali

La tecnologia combinata all’uso di Internet e dei social network ha connesso persone lontane e vicine che altrimenti non si sarebbero (forse) mai incontrate, soprattutto grazie alle piattaforme dedicate agli incontri. Ormai esistono tantissime piattaforme per qualsiasi tipo di relazione, non solo i romantici e i single hanno avuto una chance: ci sono siti pensati apposta anche per una coppia cerca singolo o di altre coppie con cui sperimentare.

Pro e contro degli appuntamenti online all’epoca moderna

In tempi di Covid, cercare un partner online è diventata più una vera e propria necessità che una semplice scelta. Tuttavia, lasciar passare un po’ di tempo prima di conoscersi di persona può avere alcuni vantaggi, soprattutto per le coppie in cerca di una persona con la quale divertirsi:

È possibile mettere in chiaro le proprie aspettative e agire di conseguenza;

La relazione ha il tempo di crescere e maturare dal punto di vista mentale prima ancora che da quello fisico; è infatti possibile trascorrere del tempo insieme parlando, chattando, videochiamandosi, giocando o addirittura guardando film in streaming e cenando insieme;

Se entrambi iniziate a fare progetti sul vostro primo appuntamento, significa che la scintilla potrebbe essere scoccata. Cercate di proporre delle location in linea coi gusti del potenziale partner; se questo fosse vegano, per esempio, dimostratevi disposti a bere un bicchiere di latte di mandorle insieme.

Quando le cose non vanno secondo i piani

Organizzare un appuntamento con una persona conosciuta online potrebbe non essere una passeggiata, soprattutto se le distanze geografiche sono notevoli. Non è insolito che una coppia si conosca, inizi a provare dei sentimenti ma faccia poi fatica a conoscersi dal vivo per via degli impegni quotidiani.

Altre volte, invece, può capitare che una persona virtualmente perfetta non faccia lo stesso effetto una volta vista dal vivo, oppure si potrebbe rivelare semplicemente diversa e meno simpatica/attraente.

In realtà questo potrebbe essere dovuto a una timidezza iniziale destinata a sparire col tempo, ma nel dubbio siate mentalmente preparati.

Come avere degli appuntamenti online sicuri

Laddove prima era necessario affidarsi alle conoscenze comuni, ai colleghi o ai luoghi di ritrovo pubblici, adesso è possibile fare nuove conoscenze senza uscire dall’intimità e dalla sicurezza di casa propria. Tuttavia, la sicurezza dei propri dati e della privacy è uno dei temi più scottanti nel mondo del dating online, ma non solo: come si può esser certi che la ragazza con cui stiamo chattando non sia in realtà un cinquantenne che vuole solo indurvi a cliccare qualche link truffaldino?

Piccoli consigli indispensabili

Sfortunatamente è impossibile trovare un sito d’incontri privo di account fasulli, ma è sempre possibile premunirsi:

Scegliete un sito con delle buone recensioni (o fatevi consigliare dagli amici);

Diffidate dei profili senza foto, prediligendo quelli con più foto profilo, e chiedete voi stessi qualche foto aggiuntiva in luoghi o pose sempre diversi. Per sicurezza, fate un controllo delle foto con Google per assicurarsi che non siano state rubate a qualche ignaro utente;

Chiedete di sentire la voce del potenziale partner per telefono e di fare una videochiamata, ovviamente rispettando i suoi tempi senza forzare la mano;

Non fornite indirizzi, numeri di telefono e social network troppo presto;

Scegliete di vedervi di persona in un luogo pubblico e neutro.

Se la cosa vi preoccupa, non dimenticate di discutere anche degli aspetti sanitari atti a prevenire la diffusione del Covid.