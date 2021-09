Rubriche



Assicurazione auto foglio rosa: tutto quello che c’è da sapere

lunedì, 20 settembre 2021, 09:16

Il foglio rosa, che precede il rilascio della patente vera e propria, è una tappa attraverso cui sono passati tutti i patentati, poi: che non tutti i fogli rosa poi si convertano in patenti, questo è un altro paio di maniche. Precondizione per l’ottenimento del foglio rosa è l’aver superato l’esame di teoria per l’ottenimento della patente di guida: a partire da quel momento il foglio permetterà di esercitarsi alla guida ma a fronte di regole da osservarsi scrupolosamente. Dal momento dell’ottenimento del foglio rosa il candidato avrà 6 mesi di tempo per sostenere l’esame e 2 tentativi per passarlo, a distanza di un mese l’uno dall’altro.

Sarà possibile esercitarsi nell’ambito della categoria per cui si richiede la patente; solitamente ci si addestra con un istruttore ma c’è anche chi si presenta da privatista approfittando di un parente o di un amico che si presta a mettere a disposizione il proprio mezzo e le proprie competenze. Per inciso, a causa dei gravi problemi causati dal Covid-19, la validità del foglio rosa è stata estesa nel modo che segue:

Scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, esame di guida entro 13 gennaio 2021.

Scadenza dal 29 ottobre 2020, esame di guida entro 31 dicembre 2021.

L’aspirante patentato deve potersi esercitare al meglio in vista dell’ottenimento dell’agognato documento, il che si traduce, mentre si ha il foglio rosa, nella possibilità di circolare, assieme all’istruttore, secondo le seguenti indicazioni:

Accesso a strade extraurbane rispettando il limite di velocità di 90 km/h.

Accesso ad Autostrade, rigorosamente sulla corsia di destra, rispettando il limite di velocità di 100 km/h.

Guida in modalità notturna.

Divieto di ospitare passeggeri fuorché l’istruttore.

Questo insieme di regole è esemplificativo di quanto sia articolata la gestione del foglio rosa. Lo è anche dal punto di vista del legislatore in relazione all’assicurazione auto. Va detto che la polizza RCA copre anche i sinistri causati da un utente alla guida con foglio rosa, è però condizione preliminare l’avere osservato scrupolosamente il Codice della Strada e le norme che regolano l’uso del foglio rosa nelle differenti situazioni. Se intendi sottoscrivere una polizza online con ConTe.it, marchio del Gruppo Admiral, leader delle assicurazioni online, valuta se scegliere la guida esperta o la guida esclusiva, non prima di aver stabilito con attenzione la possibilità di far usare la tua auto a un aspirante patentato.