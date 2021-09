Rubriche



Calendari personalizzati: le soluzioni di Sprint24 per promuovere il brand

sabato, 25 settembre 2021, 00:23

I calendari personalizzati sono strumenti pubblicitari molto importanti per la promozione del brand. Le ragioni sono diverse, ma il merito va soprattutto alla loro elevata visibilità, oltre alla possibilità, per le aziende, di creare una piacevole consuetudine a scadenza annuale.

Molte imprese, infatti, sono riuscite a fidelizzare i loro clienti attraverso un prezioso rituale di distribuzione calendari aziendali che si ripete annualmente, talvolta proprio su richiesta dall'utenza.

Ad alimentare questa abitudine, scongiurando al contempo l'insorgere della monotonia, sono soprattutto le elevate possibilità di customizzazione di questi gadget, che anno dopo anno permettono alle imprese di stampare calendari originali e sempre diversi.

Una delle realtà in grado di soddisfare al meglio questa necessità è senza dubbio Sprint24.com, la tipografia online che offre il servizio di stampa calendari personalizzati per la promozione del brand, secondo le specifiche esigenze delle imprese.

Sprint24, infatti, rende unico ogni calendario, offrendo alle aziende un'elevata gamma di customizzazioni. L'editor online, disponibile sul sito ufficiale, dà infatti la possibilità di adoperare diversi template, che permettono di realizzare articoli promozionali esclusivi e sempre diversi da quelli dei competitor. Il tutto avvalendosi di dettagli nobilitanti come vernice uv e plastificazioni, oltre a diverse tipologie di modelli che ne favoriscono l'esposizione.





Calendari aziendali: le soluzioni di Sprint24 per un'efficace promozione

Tra le proposte di calendari che si rivelano più utili ai fini promozionali, ci sono quelli da appendere alle pareti, che garantiscono un'ottima visibilità del marchio, proprio in virtù della loro posizione privilegiata.

Sprint24 risponde a questa domanda stampando calendari da muro estremamente creativi: soluzioni adatte a ogni esigenza pubblicitaria – disponibili con rilegatura a spirale, a punti metallici o nel formato poster – ideali da donare a fine anno come omaggio aziendale alla clientela.

Un'altra valida proposta di Sprint24 è rappresentata dai calendari da tavolo: dei prodotti promozionali che, proprio poiché progettati per essere sempre ben in vista, rappresentano il gadget ideale da regalare a quei clienti che gestiscono studi professionali o uffici aperti al pubblico.

I calendari pieghevoli, infatti, da aperti possono essere disposti sulle scrivanie o sui banconi delle reception, garantendo una visibilità duratura e dalla portata incalcolabile.

Ancora più pratici sono poi i planning da tavolo di Sprint24, proposte destinate a instaurare una promozione continuativa, soprattutto con una categoria di utenza business, poiché offrono un valido supporto cartaceo da scrivania per la programmazione quotidiana degli impegni.

Estremamente pratiche sono poi le agende personalizzate, customizzabili anche nel formato pocket, e i calendari tascabili: delle piccole cartoline multiuso, ideali per una diffusione massiva del messaggio.





Calendari personalizzati su Sprint24: dall'attenzione ai dettagli alla velocità

Naturalmente, qualunque sia la tipologia di calendario promozionale selezionato, a fare di ogni articolo di Sprint24 uno strumento di successo è soprattutto la qualità.

L'azienda sa infatti che uno stampato esteticamente impeccabile, caratterizzato da immagini nitide e rifiniture eccellenti ha maggiori probabilità di essere utilizzato, proprio per questo opera costantemente per far sì che le carte e supporti adoperati, così come processi di stampa, possano assicurare sempre prodotti a regola d'arte.

Un'attenzione ai dettagli che si completa con l'offerta di un'assistenza dedicata, che assicura alla clientela il supporto di un esperto sia per la scelta del miglior supporto – al variare della specifica campagna – sia per il controllo del file originario. Questo fa sì che ogni calendario sia sempre eccellente anche dal punto di vista grafico, nonché privo di quei difetti imputabili a errori di colore, di scala o di risoluzione delle immagini sorgenti.

In aggiunta, sfruttando la velocità del servizio di stampa online di Sprint24, le aziende possono progettare qualsiasi campagna promozionale riducendo del 90% il tempo richiesto in una tipografia di zona.

Grazie al Servizio Business pensato per le imprese, hanno inoltre la possibilità di ricevere tutto comodamente in sede e con spedizione espressa: un aspetto che permette di programmare la creazione di calendari promozionali e prevederne la distribuzione anche con poche ore di preavviso.