Camion come base per il trasporto di merci

giovedì, 23 settembre 2021, 09:23

I camion sono i veicoli destinati per il trasporto di merci nel cassone o su pianale camion. Questo mezzo speciale viene utilizzato in vari settori industriali, dell'edilizia e del commercio. Le specifiche dei camion incidono sul tipo di carico che possono trasportare. Visualizzare tali caratteristiche, nonché trovare un camion adatto è possibile su marketplace specializzato Autoline, nella sezione annunci del quale è presentata una vasta gamma di camion diversi. Questo è uno dei siti conosciuti in tutto il mondo, ciò parla della sua affidabilità ed efficienza.

Varietà dei camion

A seconda della modifica del cassone, i camion sono generalmente suddivisi in seguenti tipi:

Furgoni. Questi camion hanno un tipo di cassone chiuso. Pianali. Una varietà di veicoli con un vano di carico aperto, limitato dalle sponde ribaltabili. Ribaltabili. Veicoli attrezzati di piattaforma laterale con sponda per lo scarico automatico. Trattori stradali. Questo è un tipo specifico di veicoli che viene utilizzata non solo per il trasporto di merci, ma funge anche da unità di trasporto indipendente con un proprio motore. Rimorchi. Un tipo di veicoli industriali senza motore proprio, il movimento del quale avviene mediante la struttura automobilistica generale. Semirimorchi. Una struttura specifica che viene attaccata ai trattori stradali. Il vantaggio di questi mezzi è l'agganciamento veloce senza creare i danni alla merce. Camion piattaforme. Vengono utilizzati per la consegna di autovetture, macchinari e attrezzature specializzate.





Nel trasporto merci vengono spesso utilizzati i camion pianali. Si tratta di piattaforme di tipo aperto, utilizzate principalmente nelle stagioni calde per il trasporto di merci senza pretese alle condizioni climatiche. Possono essere materiali edili e vari pezzi di ricambio.

I camion con cassone telonato vengono inseriti in un grande gruppo. Durante il loro utilizzo, viene eseguito il caricamento dall'alto, laterale o posteriore. Tale cassone è adatto per il trasporto di prodotti alimentari non deperibili e merci su europallet.

Per il trasporto di prodotti per i quali è necessario creare condizioni microclimatiche speciali, vengono utilizzati i camion con le seguenti tipologie di carrozzeria:

Isotermico. In questo tipo di cassone viene mantenuta una temperatura stabile per lungo tempo (10-20 ore). L'effetto isotermico è ottenuto grazie alla presenza nella struttura di polistirolo e guarnizioni sulle porte.

Frigorifero. All'interno di questo cassone, la temperatura dell'aria impostata viene costantemente mantenuta, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Il vano di carico è attrezzato di un gruppo frigorifero autonomo.





Si distinguono anche le autocisterne. Sono utilizzate per il trasporto di materiali liquidi, sfusi, gassosi e finemente dispersi.

Capacità di carico dei mezzi e particolarità della scelta dei camion

La capacità di carico è una delle caratteristiche più importanti dei camion a cui bisogna prestare l’attenzione quando ci si acquista. In base a questo fattore, sono divisi nei seguenti gruppi:

2-3 tonnellate. Utilizzato per il trasporto nazionale a corta distanza. Tali veicoli sono in grado di acquistare la velocità abbastanza elevata. Le loro cabine sono generalmente attrezzate di spazio per gli spedizionieri. 5 tonnellate. Vengono attrezzati da un tipo di cassone telonato o interamente in metallo. Sono utilizzati per organizzare il trasporto a corta e media distanza. 10 tonnellate. Alcuni modelli sono attrezzati di pseudo sospensioni per ammorbidire la corsa durante il trasporto di carichi fragili. 20 tonnellate. Sono utilizzati per il trasporto interurbano o internazionale.





Acquistando un camion bisogna prendere in considerazione per cosa sarà utilizzato. Ciò incide sulla scelta della sua struttura, capacità di carico, volume e dimensioni. I veicoli di tipo aperto (camion ribaltabili, pianali) vengono utilizzati per trasportare materiali senza pretese alle condizioni meteorologiche. Chiusi (camion frigo, furgoni) garantiscono una maggiore sicurezza dei prodotti o delle merci che vengono trasportate.