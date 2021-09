Rubriche



Cardigan, capo di tendenza per il prossimo inverno grazie a TikTok

martedì, 21 settembre 2021, 01:40

Possiamo amarli o snobbarli, ma la realtà non cambia: i social, in particolare TikTok e Instagram, le piazze virtuali più frequentate da giovanissimi, dettano moda. Se si guarda alle tendenze del momento, è impossibile non rendersi conto del ritorno del cardigan. Attenzione, si tratta di un ritorno con caratteristiche particolari: per essere incluso nel novero dei must have nel guardaroba, questo capo va scelto micro, possibilmente aderente e sopra l'ombelico, senza dimenticare l'importanza di dettagli come i bottoni gioiello.

Come già ricordato, a dare un boost agli acquisti di uno dei capi simbolo della maglieria ci hanno pensato star seguitissime sui social, dalla tiktoker Brittany Xavier fino alla modella Kendall Jenner, sorella minore di Kim Kardashian e come lei molto attiva su Instagram. In merito alla socialite e influencer ex moglie di Kanye West, è il caso di citare la sua scelta del cardigan per un look serale sfoggiato nel corso della sua recente - e ovviamente ben documentata sui social - vacanza nel Bel Paese.

I brand con le loro proposte all'utenza stanno rispondendo al trend? Assolutamente sì! Per rendersene conto, basta dare un'occhiata ai cardigan presenti nelle collezioni di case di moda italiane come Twinset che, tra capi cropped aderenti e incrociati e cardigan abbinati ai top, sta davvero valorizzando un dettaglio dell'outfit portato al successo internazionale già 20 anni fa da una giovanissima Britney Spears nel video del suo brano Baby One More Time.

Tornando all'attualità, è il caso di ricordare che, quando si parla della cardigan mania, spicca anche l'attenzione al lato sostenibile della moda. Le star social - nell'elenco è possibile includere la già citata Brittany Xavier - mettono spesso in primo piano dei tutorial per recuperare i capi vecchi e un po' dismessi.

Si tratta di contenuti che riscuotono un grande successo e la cosa non deve sorprendere: la generazione Z, infatti, è molto attenta a evitare gli sprechi e a vivere le proprie passioni, fashion compreso, con una forte coscienza ecologica e la voglia di lasciare un'impronta positiva sul mondo.

Se i social hanno dato l'impulso al ritorno di fiamma degli appassionati di moda per il cardigan, le passerelle non sono state da meno. Sulla scia delle mode nate online, i designer fashion hanno risposto regalandoci dei suggerimenti utili per rendere questo capo protagonista degli outfit dei prossimi mesi invernali.

Oltre ai cardigan aderenti, infatti, saranno dei must have quelli maxi, che diventano delle vere e proprie giacche. Quando si parla dei dettagli che li rendono speciali, un doveroso cenno deve essere dedicato alle cinture strette in vita - e caratterizzate, se possibile, da fibbie gioiello - ma anche alle maniche strutturate, che trasformano un grande classico della maglieria in un capo scultoreo perfetto anche per l'ufficio.