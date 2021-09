Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ennesima discarica a Nozzano"

sabato, 11 settembre 2021, 11:09

di fabiano d'arrigo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Fabiano D'Arrigo in cui si denuncia l'ennesima discarica in via della Stazione a Nozzano:



"Ecco l'ennesima discarica in via della Stazione a Nozzano! Ancora una volta il territorio viene usato come pattumiera da parte di alcuni individui poco sensibili al bene comune. Occorre che Sistema Ambiente e il comune di Lucca reprimano e sanzionino tali comportamenti; rimuovano i rifiuti, ingombranti e piccoli come le microplastiche, dispersi lungo le strade periferiche o nel parco fluviale. Magari sarebbe utile anche rimodulare la raccolta porta a porta, che secondo alcuni sarebbe all'origine del nuovo degrado ambientale".