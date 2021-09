Rubriche



Farmacia di turno notturno: ecco come funziona

lunedì, 13 settembre 2021, 02:43

Il servizio farmaceutico notturno è un servizio emergenziale al quale rivolgersi per l’approvvigionamento di farmaci e altri articoli sanitari urgenti. In sostanza, visto e considerata l’importanza della somministrazione dei farmaci, il legislatore da anni ha imposto il servizio notturno in modo da poter garantire il servizio 24 ore su 24. Tutto ciò che occorre fare è saper individuare la farmacia di turno notturno nelle vicinanze.

Quanto costa rivolgersi alla farmacia che fa servizio notturno?

È bene precisare che se ci si rivolge alla farmacia di turno notturno per l’acquisto di farmaci di qualsiasi tipologia, si applica il diritto di chiamata, dalle ore 20 alle ore 8, secondo quanto stabilito dal Ministero della salute (nel Decreto del 22/09/2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°250 del 25/10/2017). Tuttavia, occorre precisare che il suddetto sovrapprezzo viene applicato solo se il servizio di guardia farmaceutica viene svolta a battenti chiusi. In particolare, il diritto addizionale è pari a 10 euro per le farmacie rurali sussidiate, e 7,50 euro se si tratta di farmacie urbane e rurali non sussidiate. Il diritto addizionale, non deve essere corrisposto quando si acquistano farmaci con carattere di urgenza precisato sulla ricetta; oppure se la guardia medica emette una ricetta con orario notturno, anche senza indicazione di urgenza. In questo caso, il diritto addizionale è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ad esclusione dei farmaci al di fuori del SSN. In ogni caso, non deve pagare il diritto addizionale colui che si rivolge alla farmacia di turno notturno per l’acquisto di materiale di medicazione oppure dietetica speciale.

Il farmacista ha l’obbligo di intervento?

La legge, almeno a livello nazionale, non riporta disposizioni concernenti l’obbligo di intervento da parte del farmacista. Tale situazione ovviamente determina alcune incertezze ed anzi, lascia spazio a possibili comportamenti discrezionali da parte di coloro che vendono i farmaci. Tuttavia, è bene precisare che la materia non è completamente priva di regolamentazione legale, esistono in merito, infatti, delle leggi regionali.

Ovviamente esistono anche alcuni casi in cui il farmacista, senza alcuna discrezionalità, è obbligato ad erogare la prestazione nei confronti del soggetto richiedente. In primo luogo, quando il paziente si rivolge alla farmacia di turno notturno con una ricetta urgente (cosiddetta ricetta rossa), dichiarata tale dal medico mediante apposita indicazione. Se il paziente ha una ricetta emessa dalla guardia medica o dal pronto soccorso, anche se non vi è l’esplicita indicazione, l’urgenza è desumibile dall’orario di emissione. Per i farmaci che non richiedono la ricetta medica, invece, è il farmacista che può scegliere di intervenire o meno, a seconda delle situazioni. Questo significa, in termini concreti, che il farmacista, anche nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di ricetta medica, può decidere autonomamente di intervenire in quanto lui stesso ritiene che la situazione sia di emergenza. Tuttavia, in tal caso, il farmacista è responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata erogazione della prestazione. In ogni caso, però, il farmacista non può dispensare farmaci che prevedono obbligo di ricetta in mancanza della stessa.