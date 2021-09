Rubriche



Hashish legale: dove si acquista

giovedì, 30 settembre 2021, 08:34

L’hashish è una sostanza piuttosto apprezzata dai consumatori di cannabis. Tale prodotto si ricava attraverso particolari processi manuali, meccanici o chimici, direttamente dalle infiorescenze della canapa sativa e in particolare dai tricomi, dove si trova la resina e quindi anche la più alta concentrazione di principi attivi thc e cbd. Questa sostanza può assumere caratteristiche, consistenze e colori differenti a seconda del processo utilizzato per la sua estrazione. Ci sono varietà caratterizzate da una consistenza pastosa o semisolida e i colori possono variare dal marrone al giallo, per arrivare fino al rossastro e al nero.

Trovate tutte le informazioni in merito all’hashish legale su questo sito, così da avere molte più informazioni utili su questo prodotto.

Hashish: quando è considerato legale

L’hashish legale è a base di cannabis ed è uno dei prodotti più utilizzati. All’interno di questo prodotto è presente una buona concentrazione di thc, cannabinoide a cui sono collegati gli effetti psicotropi e psicoattivi della marijuana. Rispetto a quest’ultima però, l’hashish può essere considerata una resina allo stato puro e che può contenere un’elevata concentrazione di cannabinoide all’interno. Questa concentrazione può variare dal 20% al 60% e oltre a questo è importante sapere anche quali sono le qualità più valida e dove acquistarle.

Una di queste è ad esempio il kief, considerato ben due volte più potente rispetto ad altri tipi di cannabis light e che contiene tutte le sostanze benefiche della canapa, compresi thc e cbd. Questa sostanza si estrae dai tricomi, le ghiandole di resina che si trovano proprio sui fiori e sulle foglie, si presenta come una polvere sottile e il colore può variare a seconda dei diversi casi.

Hashish legale: dove trovarlo e acquistarlo

Acquistare hashish legale in Europa e nel mondo è alquanto facile, in quanto nel tempo si è assistito al processo di legalizzazione della cannabis. Rispetto al nostro paese, infatti, sono molti quelli che hanno optato per normative e leggi meno restrittive e più tolleranti nei confronti della cannabis depotenziata e dei suoi derivati.

Un paese come gli Stati Uniti, ad esempio è tra i più tolleranti e nello specifico stati come l’Alaska, il Colorado, l'Oregon e altri ne hanno promosso gli effetti e la legalizzazione. In Spagna ad esempio il possesso e il consumo delle sostanze è legale ma non in luoghi pubblici. Molto aperta in merito è la Germania, dove è ammesso l’uso e il possesso della sostanza fino a 10 grammi. L’Italia in questo caso rappresenta un po’ il cosiddetto fanalino di coda e nel nostro paese è considerata legale solo l’hashish ottenuto da cannabis depotenziata in base alla Legge 242 del 2016.

Un prodotto come l’hashish è comunque reperibile facilmente anche nel nostro paese grazie a specifici siti online ed e-commerce specializzati nel settore. In questo modo è possibile effettuare acquisti con semplicità e preservando la propria privacy senza incorrere nel minimo rischio. In ogni caso è importante affidarsi a rivenditori seri e affidabili, così da non incorrere in fastidiose problematiche legali.