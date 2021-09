Rubriche : la lanterna



I giovani in piazza contro il clima ed altri racconti

lunedì, 27 settembre 2021, 08:35

di francesco pellati

Caro direttore,

ho apprezzato il tuo punto di vista sulla recente manifestazione studentesca Fridays for future, come da copione di Greta Thunberg.

Mi ha ricordato i lontani anni della mia gioventù di liceale: manifestavamo all’epoca per Trieste all’Italia, obiettivo concreto, poi raggiunto molto più per le capacità di De Gasperi che per l’impegno dei liceali. Tale impegno finiva comunque a saldo positivo: testimoniavamo il nostro patriottismo, saltavamo un giorno di scuola, mangiavamo in trattoria, tentavamo approcci all’allora eburneo gentil sesso: difficile dire in quale ordine di importanza.

Di negativo c’era la Celere che distribuiva equamente a patrioti maschi e femmine qualche colpo di manganello e molte lavate di capo: attività oggi scomparsa che tuttavia aveva la funzione di riportare soprattutto le teste più calde a più ragionate riflessioni sul lecito e sull’illecito.

Non invoco la Celere, invoco invece meno slogan e più consapevolezza.

La colpa di noi adulti, secondo Greta e i suoi fan, studenti lucchesi compresi, è quella di aver inquinato il pianeta in modo pressoché irreversibile per i nostri porci comodi, fino a provocare il cambiamento climatico in corso. Buona parte degli adulti impegnati a ragionare sul problema è d’accordo con Greta ed epigoni, partendo dall’innegabile constatazione che il clima sta cambiando.

Come però ha fatto innumerevoli volte nel corso dei millenni, indipendentemente dalla mano rapinatrice dell’uomo: basta ricordare in tempi più recenti il “periodo caldo medievale” (dal 900 al 1300 D.C.) e la successiva “piccola era glaciale” (1300 > fine 1800 D.C.): esiti scientifici non oppugnabili indicano, fin dai nomi (Groenlandia: terra verde), ma molto più con l’andamento delle colture, che l’oscillazione del clima è una costante ciclica indipendente dalla rapacità del genere umano.

È però vero che l’inquinamento che nove miliardi (nove miliardi!) di umani hanno procurato al pianeta è giunto a un punto limite e può creare ulteriori guai.

Per esempio gli imballaggi sono un esagerato ornamento a qualunque cosa andiamo a comprare, soprattutto nei supermercati. La sporta ha ormai ben pochi utenti.

I carburanti inquinano, ma muovono auto, treni, aerei, navi, macchine, elettrodomestici, riscaldamento: tutto il nostro sistema di vivere ad alta qualità, per quanto non apprezzata dalle gioventù di oggi che ci è nata e non ha idea di come fosse la vita dei nonni.

Anche la leggenda che la nostra generazione avrebbe rubato il futuro dei giovani andrebbe meglio studiata: quanto a me, il mio povero padre morto in giovane età, mi lasciò tanti buoni consigli ma ben poche risorse e se volli fare l’università mi trovai un lavoro per pagarmela. Oggi manteniamo i giovani (che tali restano ormai fino a 40 anni!) in improbabili fuori corso universitari, lasciamo ai figli, chi più chi meno, la casa dove abitiamo e qualche BOT, li alleviamo con grande cura, adeguiamo ritmi e scelte della nostra vita alle loro esigenze.

Anche la ormai diffusa narrazione sulla povertà andrebbe riletta: i poveri sono uomini e donne “sfortunati” che non hanno alcuna colpa per la loro povertà, la colpa è di una società ingiusta che non gli ha concesso la “chance” di weberiana memoria. La colpa è degli altri, ormai anche dei pensionati dell’INPS. Ne deriva la condanna morale di una intera generazione soprattutto di noi occidentali: abbiamo rubato la ricchezza ai giovani lasciandoli in stato di indigenza, gli rubiamo il futuro inquinando il pianeta.

Come se i nove miliardi di umani fossero divisi in vecchi che inquinano e giovani che consumano come demoni ma non inquinano e in ricche famiglie occidentali colpevoli di egoismo e in poveri di tutto il mondo santificati e senza colpe. I cialtroni da una parte e le vittime dall’altra.

Prova a negare a uno dei manifestanti il motorino o le vacanze cosmopolite, entrambi forieri di rilevante inquinamento, e sappimi dire dove vanno a finire Greta e i suoi anatemi oltreché l’infamia del nostro egoismo.