I più grandi risultati del calcio nel 2021 finora

giovedì, 23 settembre 2021, 19:00

Si può dire che il 2021 è stato un anno come tutti gli altri nel mondo dello sport. I grandi eventi sportivi sono riusciti ad andare avanti nonostante i continui effetti del COVID-19. Questa è stata una cosa molto apprezzata dagli appassionati di sport di tutto il mondo e ha portato ad alcuni momenti incredibili. Nonostante l’assenza dei pubblico, gli atleti coinvolti hanno potuto godere della meritata gloria.

Il mondo del calcio è stato quello che forse è mancato di più ai tifosi. Quando sono ricominciate le competizioni calcistiche, l’assenza di pubblico ha lasciato una sensazione di disagio tra molti. Tuttavia, gli stadi vuoti fornivano ancora molto intrattenimento per i fan a casa. I campionati sono continuati e i titoli sono comunque stati raggiunti, nonostante le circostanze. Finora, ci sono state molte grandi storie nel calcio quest'anno, ma quali sono le più grandi e le migliori? Ecco una lista di alcuni dei punti salienti dell'anno sportivo ancora in corso.

L'Italia vince Euro 2020

Quando Euro 2020 si avvicinava, l'attesa non era seconda a nessuno. Si è trattato della prima, importante competizione sportiva con grandi folle. Senza contare che la qualità in mostra in questo torneo era estremamente alta. Prima dell'inizio del torneo, la gente discuteva su chi sarebbe uscito vincitore e sarebbe diventato campione d'Europa. Francia, Inghilterra, Germania e Spagna erano tutte tra le squadre favorite, agli occhi degli appassionati di calcio. Tuttavia, è stata l'Italia a prevalere. Dopo una prestazione estremamente impressionante contro la Turchia nella partita di apertura, i tifosi delle squadre avversarie hanno capito che l'Italia avrebbe causato qualche problema. Un percorso difficile verso la finale li ha visti avere la meglio su Belgio, Spagna e infine Inghilterra nella finale di Wembley. La storia è stata grande per il mondo dello sport, e la nazionale italiana sembra essere solida per gli anni a venire.

Il Chelsea vince la Champions League

Come l'Italia agli Europei, anche il Chelsea non era tra le squadre favorite quando è iniziata la Champions League. Tuttavia, dopo aver affrontato squadre di alta qualità, il Chelsea si è trovato in finale contro il Manchester City. I loro concorrenti inglesi sembravano quasi inarrestabili, e molti escludevano la vittoria del Chelsea. Tuttavia, una grande prestazione e un gol del giovane Kai Havertz li ha portati a sollevare il trofeo. È stato il loro secondo titolo di Champions League, dopo quello del 2012.

Jorginho vince il premio come giocatore dell'anno UEFA

Abbiamo già parlato di due dei principali eventi sportivi dell'anno. Il Chelsea che ha vinto la Champions League e l'Italia che ha vinto gli Europei sono stati risultati incredibili. Tuttavia, c'è stato un uomo nel cuore di entrambi i lati che ha contribuito in modo massiccio. Jorginho è stato uno dei giocatori migliori in entrambe le squadre. Il suo controllo del centrocampo ha spesso dettato l'esito delle partite, facendogli guadagnare il premio di giocatore dell'anno UEFA.

L'Inter vince la Serie A

Sembrava la Juventus non avrebbe lasciato la sua presa sul titolo della Serie A ancora per molti anni. Soprattutto dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la squadra di Torino sembrava inarrestabile. Tuttavia, in questa stagione, Antonio Conte ha riportato l'Inter Milan di nuovo ai loro giorni di gloria. Una stagione fantastica da artisti del calibro di Romelu Lukaku li ha aiutati a vincere comodamente il campionato, riportando il successo a San Siro.