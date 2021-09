«La mia vera gloria non è di aver vinto quaranta battaglie [...] Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio Codice civile».

Rubriche : Passioni Napoleoniche



venerdì, 24 settembre 2021, 08:43

di Renata Frediani

«La mia vera gloria non è di aver vinto quaranta battaglie [...] Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio Codice civile».

Napoleone Bonaparte a Sant’Elena







Ratificata con il plebiscito del 1800, la Costituzione dell’anno VIII garantì in esclusiva al generale Bonaparte, in quanto Primo console, il potere esecutivo e quello di proporre leggi alle tre camere legislative.

Una delle riforme più importanti promosse da Napoleone fu la riorganizzazione del sistema giudiziario dell’intera Francia prevedendo, come punto cardine, la costituzione di una Commissione speciale per la riforma della legislazione civile.

L’obiettivo fu quello di definire, come già auspicato dagli intellettuali e dagli uomini della Rivoluzione francese, in maniera organica ed uniforme, aspetti giuridici sino ad allora soggetti ad una certa frammentarietà come il diritto di famiglia, le successioni, il regime della proprietà ed i rapporti di lavoro, superando l’incertezza interpretativa tra diritto romano e diritto consuetudinario che sino ad allora aveva caratterizzato le diverse aree del territorio francese.

Discusso ed approvato dal Consiglio di Stato, nel marzo 1804, il nuovo Codice civile venne promulgato prevedendo la sua applicazione in tutti i territori sottoposti al dominio diretto o indiretto della Francia.

In Italia il decreto di promulgazione risale al 16 gennaio 1806.

Il Codice civile si compone di 2281 articoli suddivisi in tre sezioni: delle persone, ei beni e delle differenti modificazioni della proprietà e dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà.

Ispirandosi ai principi dell’Illuminismo, affermò i valori della laicità dello Stato, l’uguaglianza dei cittadini, la libertà di coscienza, il diritto alla proprietà ed al lavoro.

Nell’ambito del diritto familiare riconobbe il matrimonio civile, il divorzio, ammesso per adulterio o concubinato e per eccesso di ingiurie da parte del coniuge, la patria potestà, l’adozione dei minori, la divisione ereditaria in eguale parte tra maschi e femmine tuttavia non riconoscendo pienamente pari uguaglianza tra la condizione di uomo e donna.

A completamento del sistema giudiziario al Codice civile fu affiancato nel 1806 un Codice di procedura civile, nel 1807 un Codice del commercio, nel 1808 un Codice di procedura pena- le, nel 1810 un Codice penale. Nel 1807 il codice civile prese il nome di codice Napoleone.