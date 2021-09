Le aquile di Napoleone

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 13 settembre 2021, 02:43

Il servizio farmaceutico notturno è un servizio emergenziale al quale rivolgersi per l’approvvigionamento di farmaci e altri articoli sanitari urgenti

venerdì, 10 settembre 2021, 09:47

Da semplice cittadino - oggi libero e non più condizionato da alcun conflitto di interesse - osservo con un po' di stupore quel che accade sulla scena politica in vista delle comunali del 2022. A costo di passare per sprovveduto, continuo a non comprendere pienamente il metodo che, a destra...

giovedì, 9 settembre 2021, 14:04

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Giorgio Angelo Lazzarini in merito al sottopassaggio annunciato in prossimità del tiglio alla stazione

mercoledì, 8 settembre 2021, 20:57

Bell'intervento polemico, ma giusto e logico da parte dell'avvocato Galeone nei confronti dell'amministrazione Tambellini che usa il pugno di ferro nei confronti dei residenti che parcheggiano fuori dagli stalli gialli anche senza intralciare la circolazione

mercoledì, 8 settembre 2021, 18:14

Un preventivo assicurazione moto è senza dubbio un buon sistema per individuare l’assicurazione moto più conveniente, ma poiché tutte le compagnie assicurative che trattano il ramo RCA prevedono anche il segmento relativo alle moto, una singola richiesta per ciascuna compagnia sarebbe un’operazione davvero onerosa

domenica, 5 settembre 2021, 10:19

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Luca Dinelli, membro della RSU Fials Azienda Usl Toscana Nord Ovest, torna ancora sul tema dell'obbligo vaccinale in sanità che in questi giorni sta causando le prime epurazioni nel pubblico, dopo che diverse sospensioni sono già avvenute nel settore privato