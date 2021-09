Rubriche



Opportunità di lavoro per commesse e addetti alle vendite

martedì, 21 settembre 2021, 01:44

Quello della commessa è un lavoro che necessita di essere svolto con estrema preparazione e cortesia, da professionisti in possesso di specifiche competenze per il settore in cui operano.

I consumatori, al giorno d’oggi, sono acquirenti sempre più consapevoli e responsabili, che prediligono interfacciarsi con venditori esperti, che conoscono a fondo i servizi e i prodotti forniti. Per questo motivo, il settore del retail è costantemente alla ricerca di figure professionali specializzate, che padroneggino il settore all’interno del quale operano.

È risaputo, per esempio, che le più prestigiose griffe di abbigliamento spesso impiegano presso i propri punti vendita commesse e commessi laureati in moda o design. Oppure, che nei megastore di prodotti elettronici d’avanguardia vengano assunti come responsabili del reparto vendite professionisti che vantano una laurea nelle materie informatiche.

Sono tante le aziende di piccole e grandi dimensioni che reclutano addetti alle vendite più o meno specializzati, sia per il commercio a dettaglio che per quello all’ingrosso. Chi fosse interessato, può trovare tantissimi annunci cerco lavoro come commessa sul portale commesse.it, il più grande database digitale dedicato al settore del retail. Le offerte si differenziano per categoria, settore e livello di impiego, con opportunità sia per i venditori più esperti sia per quelli alla prime armi che desiderano intraprendere la professione.

In ogni caso, per avere maggiori possibilità di venire selezionati, è importante dimostrare di essere delle persone cortesi e preparate, intenzionate ad aggiornarsi e a informarsi sul proprio settore. Ci sono poi doti e i requisiti da mettere bene in evidenza nel curriculum di un’aspirante commessa o di un addetto alle vendite. Innanzitutto, bisogna essere degli eccellenti comunicatori, intraprendenti e capaci di relazionarsi con il pubblico con cui sono strettamente a contatto. Ma anche avere una reale predisposizione al lavoro di squadra, non priva di capacità di leadership da mostrare quando di assumere il ruolo di guida del negozio. Un’altra dote fondamentale è quella del multitasking, ovvero l’abilità nel saper svolgere diverse mansioni contemporaneamente, mettendo sempre al primo posto i bisogni e le richieste dei clienti.

Ai requisiti appena elencati, si aggiungono qualità più personali come l’empatia, la pazienza, la capacità di ascolto, l’ordine e l’organizzazione; ma anche la disponibilità a lavorare su turni, in orari e giorni che possono anche cambiare di settimana in settimana. Una commessa, infine, dovrà sempre essere proattiva, approfondendo la conoscenza dei prodotti e dei servizi che sta vendendo.